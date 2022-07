Seegene abre caminho para testes de PCR em clínicas locais com teste multiplex aprovado pela UE e solução de PCR totalmente automatizada

SEUL, Coreia do Sul, 20 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ096530), a principal empresa de diagnóstico molecular da Coreia do Sul, obteve a aprovação da UE para o seu ensaio Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV, que é compatível com o sistema tudo-em-um (All-in-One System, "AIOS") totalmente automatizado da empresa. Espera-se que este ajude os hospitais de pequenas dimensões, clínicas locais e centros de saúde pública a identificarem eficazmente a COVID-19, a gripe A e B e o vírus sincicial respiratório (RSV).

Ensaio sindrómico para quatro vírus respiratórios

O ensaio Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV consegue detetar seis alvos associados aos quatro vírus respiratórios. Os alvos incluem três genes distintos da COVID-19 (S, RdRp, n) para identificar de forma fiável casos positivos, mesmo à medida que surgem novas variantes. O teste também inclui dois controlos internos para a correta validação da amostragem e dos testes. O produto pode apresentar resultados no prazo de duas horas após a extração, tornando-o eficiente em termos de tempo.

"AIOS", o primeiro sistema de diagnóstico molecular totalmente automatizado de alta taxa de transferência para testes sindrómicos

O AIOS, que será lançado em julho, suporta fluxos de trabalho de PCR em "mãos livres" – da extração de ácido nucleico à configuração de PCR, amplificação de genes e análise de resultados. Como o AIOS é um sistema totalmente automatizado (entrada da amostra – saída do resultado), pode ser realizado por pessoas que não possuem experiência em PCR. O AIOS também é compacto em termos de tamanho e tem mais de 30 ensaios compatíveis para testes sindrómicos para aumentar a eficiência e a utilidade, em contraste com as soluções de PCR automatizadas convencionais no mercado que são maiores e têm menos ensaios aplicáveis que detetam apenas um a três alvos específicos.

O AIOS é a primeira solução totalmente automatizada do mundo que compõe instrumentos independentes e amovíveis necessários para a PCR, ao contrário de outras soluções que operam como uma única unidade. Isso torna o AIOS conveniente de usar e manter, ao mesmo tempo que os procedimentos de autorização serão mais fáceis, uma vez que podem ser aplicados os instrumentos e ensaios existentes. Espera-se que estes recursos permitam a hospitais de pequenas dimensões, clínicas locais e centros de saúde pública integrar o AIOS nos seus fluxos de trabalho para testes de PCR, que antes tinham sido limitados devido à falta de instrumentos ou especialistas para operar soluções de PCR.

Regresso seguro à normalidade com a iniciativa "In-life PCR" da Seegene

Os especialistas em cuidados de saúde alertaram para o reaparecimento da COVID-19 já no verão – juntamente com o aumento dos casos de gripe e constipação – à medida que a imunidade das vacinas contra a COVID-19 diminui e as medidas de prevenção do vírus são atenuadas. Em resposta a estas preocupações, a Seegene lançou recentemente a iniciativa "In-life PCR" para incorporar os testes de PCR na nossa rotina, aumentando a acessibilidade. Destina-se a detetar vírus, especialmente entre pessoas assintomáticas, para ajudar a erradicar o surto de COVID-19, bem como a reduzir a transmissão generalizada para prevenir novas pandemias. Utilizando o ensaio Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV e o AIOS, a Seegene espera estabelecer a base para os testes de rotina.

*Os testes sindrómicos referem-se ao processo de visar simultaneamente vários agentes patogénicos que apresentam sintomas semelhantes utilizando um único teste.

