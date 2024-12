Soka Gakkai International apoia o Fórum do Prémio Nobel da Paz e o Diálogo Juvenil com os Hibakusha em Oslo

TÓQUIO, 10 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- No dia 11 de dezembro, no seguimento da cerimónia de entrega do Prémio Nobel da Paz para laurear Nihon Hidankyo a 10 de dezembro, terá lugar o Fórum do Prémio Nobel da Paz na Oslo University Aula. Organizado pelo Instituto Nobel Norueguês, este ano o fórum é copatrocinado pela Universidade de Oslo, pela cidade de Oslo, pela Soka Gakkai International (SGI) e pelo Fórum Internacional para a Compreensão (International Forum for Understanding).

Intitulado "Nukes: How to Counter the Threat" (Bombas nucleares: Como contrariar a ameaça), o fórum público (das 10h ao meio-dia CET) contará com treze oradores especialistas, incluindo dois hibakusha - Masao Tomonaga, diretor emérito do Hospital da Bomba Atómica de Nagasaki da Cruz Vermelha Japonesa, e Keiko Ogura, fundadora dos Intérpretes pela Paz de Hiroshima (Hiroshima Interpreters for Peace) - bem como de três laureados com o Prémio Nobel da Paz.

Minoru Harada, presidente da Soka Gakkai, declarou: "A atribuição do Prémio Nobel da Paz a Nihon Hidankyo inspira-nos a todos a trabalhar mais arduamente pela abolição das armas nucleares. Esperamos que este Fórum assista a um diálogo profundo que apele aos corações e à consciência dos cidadãos de todo o mundo, especialmente dos jovens."

Outros participantes incluem Rafael Mariano Grossi, diretor-geral da AIEA, Melissa Parke, diretora executiva da ICAN, Karen Astrid Hallberg, secretária-geral eleita das Conferências Pugwash para a Ciência e Assuntos Mundiais, académicos de renome e ativistas pela paz e uma bailarina de butô.

Visite https://www.nobelpeaceprize.org/nukes-how-to-counter-the-threat-1/

Quinhentas pessoas participarão pessoalmente no fórum, e a SGI é também coanfitriã da transmissão em direto no Facebook:

À tarde haverá um Painel de Alto Nível intitulado "Avoiding Nuclear War: The Case for No First Use" (Evitar a guerra nuclear: O processo para a não primeira utilização), coorganizado pela Universidade de Oslo, pela Peacebook e pela SGI, em associação com o Instituto Nobel Norueguês (Norwegian Nobel Institute). Com o objetivo de reduzir o risco e aumentar a confiança, o workshop reunirá alguns dos mesmos oradores com outros especialistas para um debate aprofundado ao abrigo das Regras de Chatham House (Chatham House Rule).

Paralelamente, a SGI organizará um Diálogo Juvenil com os Hibakusha na Universidade de Oslo, envolvendo o Dr. Tomonaga e a Sra. Ogura em conjunto com estudantes locais do ensino secundário e universitário e membros jovens da SGI em Oslo.

A Soka Gakkai começou a recolher testemunhos de sobreviventes no início da década de 1970 e tem produzido diversos recursos relacionados com estes:

- Testemunhos em vídeo de mulheres hibakusha com áudio original em japonês e legendas em japonês, inglês, chinês (trad. e simpl.), espanhol e francês

https://www.youtube.com/watch?v=Qy675AMN4zE&list=PLY61xqKoCKar6KmGgiHTa4JCXbgui9Uh8

- Testemunho em vídeo de Keiko Ogura em inglês

https://www.youtube.com/watch?v=GNh1ceijtig&list=PLY61xqKoCKar6KmGgiHTa4JCXbgui9Uh8&index=9

- Livro para transferir "Hiroshima e Nagasaki: That We Never Forget" que contém 50 testemunhos em inglês

https://un-sgi.files.svdcdn.com/production/assets/downloads/Hiroshima-and-Nagasaki-book.pdf?dm=1649103308

A organização budista Soka Gakkai promove a abolição das armas nucleares há mais de 60 anos, como parte das suas atividades de promoção da cultura da paz. Daisaku Ikeda (1928-2023), presidente da SGI, apresentou propostas detalhadas para a abolição nuclear nas suas 40 propostas de paz anuais e emitiu três declarações apelando à Não Primeira Utilização em 2022 e 2023. A Soka Gakkai International (SGI) é uma associação global que liga organizações Soka Gakkai em todo o mundo e uma ONG acreditada pelo ECOSOC da ONU.

