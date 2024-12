Soka Gakkai International unterstützt Friedensnobelpreis-Forum und Jugenddialog mit Hibakusha in Oslo

TOKIO, 10. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Am 11. Dezember, im Anschluss an die Zeremonie zur Verleihung des Friedensnobelpreises an Nihon Hidankyo am 10. Dezember, wird das Friedensnobelpreisforum in der Aula der Universität Oslo stattfinden. Das vom norwegischen Nobel-Institut organisierte Forum wird in diesem Jahr gemeinsam von der Universität Oslo, der Stadt Oslo, Soka Gakkai International (SGI) und dem Internationalen Forum für Verständigung unterstützt.

Auf dem öffentlichen Forum mit dem Titel „Nukes: How to Counter the Threat" („Atomwaffen: Wie man der Bedrohung entgegentritt") (10 bis 12 Uhr MEZ) werden dreizehn Experten sprechen, darunter zwei Hibakusha - Masao Tomonaga, emeritierter Direktor des Nagasaki-Atombombenkrankenhauses des Japanischen Roten Kreuzes, und Keiko Ogura, Gründerin von Hiroshima Interpreters for Peace - sowie drei Friedensnobelpreisträger.

Minoru Harada, Präsident von Soka Gakkai, kommentiert: „Die Verleihung des Friedensnobelpreises an Nihon Hidankyo spornt uns alle an, uns noch stärker für die Abschaffung von Atomwaffen einzusetzen. Wir hoffen, dass dieses Forum zu einem tiefgreifenden Dialog führen wird, der die Herzen und das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger auf der ganzen Welt, insbesondere der Jugend, anspricht."

Zu den weiteren Teilnehmern gehören der Generaldirektor der IAEO, Rafael Mariano Grossi, die Exekutivdirektorin von ICAN, Melissa Parke, die designierte Generalsekretärin der Pugwash Conferences for Science and World Affairs, Karen Astrid Hallberg, renommierte Wissenschaftler und Friedensaktivisten sowie ein Butoh-Tänzer.

Siehe https://www.nobelpeaceprize.org/nukes-how-to-counter-the-threat-1/

Fünfhundert Personen werden persönlich an dem Forum teilnehmen, und SGI ist auch Co-Host der Facebook-Live-Übertragung: https://youtu.be/YpM2jO6PK7s

Am Nachmittag findet eine hochrangige Podiumsdiskussion mit dem Titel „Avoiding Nuclear War: The Case for No First Use" („Vermeidung eines Atomkriegs: Gründe gegen einen Erstschlag") statt, gemeinsam organisiert von der Universität Oslo, Peacebook und SGI in Zusammenarbeit mit dem Norwegischen Nobel-Institut. Der Workshop, der auf Risikominderung und Vertrauensbildung abzielt, wird einige der gleichen Redner mit anderen Experten zu einer eingehenden Diskussion im Rahmen der Chatham-House-Regel zusammenbringen.

Parallel dazu wird SGI einen Jugenddialog mit Hibakusha an der Universität Oslo organisieren, an dem Dr. Tomonaga und Frau Ogura zusammen mit örtlichen Schülern und Studenten sowie SGI-Jugendmitgliedern in Oslo teilnehmen werden.

Die Soka Gakkai begann in den frühen 1970er Jahren mit der Sammlung von Zeugenaussagen von Überlebenden und hat zahlreiche einschlägige Quellen erstellt:

- Video-Zeugnisse von Hibakusha-Frauen mit japanischem Originalton und Untertiteln in Japanisch, Englisch, Chinesisch (traditionell und vereinfacht), Spanisch und Französisch

https://www.youtube.com/watch?v=Qy675AMN4zE&list=PLY61xqKoCKar6KmGgiHTa4JCXbgui9Uh8

- Video-Zeugnis von Keiko Ogura auf Englisch

https://www.youtube.com/watch?v=GNh1ceijtig&list=PLY61xqKoCKar6KmGgiHTa4JCXbgui9Uh8&index=9

- Buch Hiroshima und Nagasaki zum Herunterladen: That We Never Forget (Damit wir niemals vergessen) mit 50 Zeugenberichten auf Englisch

https://un-sgi.files.svdcdn.com/production/assets/downloads/Hiroshima-and-Nagasaki-book.pdf?dm=1649103308

Die buddhistische Organisation Soka Gakkai setzt sich seit über 60 Jahren für die Abschaffung von Atomwaffen ein und fördert damit eine Kultur des Friedens. Der Präsident der SGI, Daisaku Ikeda (1928-2023), legte in seinen 40 jährlichen Friedensvorschlägen detaillierte Vorschläge für die Abschaffung der Atomkraft vor und gab drei Erklärungen ab, in denen er für die Jahre 2022 und 2023 zum Verzicht auf den Ersteinsatz aufrief. Die Soka Gakkai International (SGI) ist ein weltweiter Zusammenschluss von Soka-Gakkai-Organisationen auf der ganzen Welt und eine beim ECOSOC der Vereinten Nationen akkreditierte NGO.

