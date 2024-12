Soka Gakkai International soutient le forum du prix Nobel de la paix et le dialogue entre des jeunes avec des Hibakusha à Oslo

TOKYO, 9 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 11 décembre, suite à la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix à Nihon Hidankyo du 10 décembre, le Forum du prix Nobel de la paix se tiendra dans l'université d'Oslo Aula. Organisé par l'Institut Nobel norvégien, le forum est cette année coparrainé par l'université d'Oslo, la ville d'Oslo, Soka Gakkai International (SGI) et le Forum international pour la compréhension.

Intitulée « Nukes: How to counter the threat » (Nucléraire : comment contrer la menace), le forum public (de 10h à 12h CET) réunira treize intervenants experts, dont deux hibakusha (signifiant personnes affectées par la bombe) - Masao Tomonaga, directeur émérite de l'hôpital de la Croix-Rouge japonaise de Nagasaki spécialisé dans les bombes atomiques et Keiko Ogura, fondatrice des Interprètes d'Hiroshima pour la paix - ainsi que trois lauréats du prix Nobel de la paix.

Le président de la Soka Gakkai, Minoru Harada, a déclaré : « L'attribution du prix Nobel de la paix à Nihon Hidankyo nous incite tous à redoubler d'efforts pour abolir les armes nucléaires. Nous espérons que ce forum donnera lieu à un dialogue approfondi qui fera appel au cœur et à la conscience des citoyens du monde entier, en particulier des jeunes. »

Parmi les autres participants figurent Rafael Mariano Grossi, directeur général de l'AIEA, Melissa Parke, directrice exécutive de l'ICAN, Karen Astrid Hallberg, secrétaire générale élue de la Pugwash Conferences for Science and World Affairs, des universitaires et des militants de la paix de renom, ainsi qu'un danseur de Butoh.

Veuillez consulterhttps://www.nobelpeaceprize.org/nukes-how-to-counter-the-threat-1/

Cinq cents personnes assisteront au forum en personne, et SGI co-organisera également la retransmission en direct sur Facebook : https://youtu.be/YpM2jO6PK7s

L'après-midi, un groupe de discussion de haut niveau sera organisé sur le thème « Avoiding Nuclear War: The Case for No First Use » (Éviter la guerre nucléaire : pas de première utilisation), co-organisé par l'Université d'Oslo, Peacebook et SGI, en association avec l'Institut Nobel norvégien. Destiné à réduire les risques et à renforcer la confiance, l'atelier réunira certains des mêmes orateurs et d'autres experts pour une discussion approfondie dans le cadre de la règle de Chatham House.

Parallèlement, la SGI organisera un dialogue entre jeunes et les Hibakusha à l'université d'Oslo, auquel participeront le Dr Tomonaga et Mme Ogura ainsi que des lycéens et des étudiants locaux et des jeunes membres de la SGI à Oslo.

La Soka Gakkai a commencé à recueillir des témoignages de survivants au début des années 1970 et a produit de nombreuses ressources connexes :

- Témoignages vidéo de femmes hibakusha avec son original japonais et sous-titres en japonais, anglais, chinois (trad. et simpl.), espagnol et français

https://www.youtube.com/watch?v=Qy675AMN4zE&list=PLY61xqKoCKar6KmGgiHTa4JCXbgui9Uh8

- Témoignage vidéo de Keiko Ogura en anglais

https://www.youtube.com/watch?v=GNh1ceijtig&list=PLY61xqKoCKar6KmGgiHTa4JCXbgui9Uh8&index=9

- Livre téléchargeable « Hiroshima and Nagasaki : That We Never Forget » (Hiroshima et Nagasaki : ne jamais oublier) contenant 50 témoignages en anglais

https://un-sgi.files.svdcdn.com/production/assets/downloads/Hiroshima-and-Nagasaki-book.pdf?dm=1649103308

L'organisation bouddhiste Soka Gakkai promeut l'abolition des armes nucléaires depuis plus de 60 ans dans le cadre de ses activités de promotion de la culture de la paix. Le président de la SGI, Daisaku Ikeda (1928-2023), a présenté des propositions détaillées pour l'abolition nucléaire dans ses 40 propositions de paix annuelles et a publié trois déclarations appelant au non-recours en No First Use 2022 et 2023. La Soka Gakkai Internationale (SGI) est une association mondiale qui relie les organisations Soka Gakkai du monde entier et une ONG accréditée auprès de l'ECOSOC des Nations Unies.

