Wondershare EdrawMax 12.6.0 com Lançamentos deIntegração OpenAI ChatGPT, Revelando Novas Ferramentas para a Criação de Diagramas Baseados em IA para Maior Produtividade

VANCOUVER, BC, 18 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Wondershare EdrawMax, o software de criação de diagramas líder, tem o prazer de anunciar o lançamento da sua versão mais recente, registada como 12.6.0, que integra a tecnologia de ponta OpenAI ChatGPT. Destacando a Criação de Diagramas com Recurso a IA como a sua principal característica, esta versão foi concebida para revolucionar a forma como os utilizadores criam diagramas e gráficos, solidificando ainda mais a posição da Edraw Max como líder no setor.

Criação de diagramas com recurso a IA: Cria imagens diversificadas, simplificando dados complexos, oferece diversas opções cartográficas, incluindo Cronogramas, Mapas Mentais, Fluxogramas, Análise SWOT, Histórias de Utilizador, etc. O chat AI otimiza continuamente os processos de criação de diagramas com recurso a IA.

Análise IA: Extrai informações de diversos dados e suporta a análise de vários tipos de gráficos.

Desenho IA: gera imagens de IA e converte imagens em imagens.

Chat de voz IA: A versão móvel adicionou a funcionalidade Chat de Voz com IA, permitindo perguntas e respostas de voz com um clique para melhorar a eficiência da conversa.

"Na Wondershare, não só nos concentramos na produtividade, mas também na integração de IA, com o objetivo de facilitar o processo de criação de diagramas em todos os aspectos. Esta abordagem melhora os resultados gerais do negócio e fornece uma solução vantajosa para os nossos clientes", afirmou Iris Liu, Diretor de Marca da Wondershare.

Compatibilidade e preço

O Wondershare EdrawMax é compatível com o Windows, Mac, Android e iOS e os preços começam em $9,99 para uma assinatura de seis meses. Para obter testes e downloads gratuitos, visite o nosso site oficial ou siga-nos no YouTube, Facebook, Twitter,e Instagram para saber mais sobre o Edraw Max.

Sobre a Wondershare

A Wondershare é uma empresa de software mundialmente reconhecida que está empenhada em fornecer soluções inovadoras para uso pessoal e profissional. Como líder em produtos de criatividade e produtividade, a Wondershare recebeu prémios de prestígio de organizações como a Shorty Awards, a G2 e a GetApp. A missão da Wondershare consiste em capacitar as pessoas para seguirem as suas paixões e para construírem um mundo mais criativo. Contando com mais de 100 milhões de utilizadores espalhados por mais de 150 países, os utilizadores podem aceder a um vasto leque de soluções de software para edição de vídeo, edição de PDF, recuperação de dados, diagramas e gráficos e muito mais opções. Juntos, a Wondershare envida esforços para fornecer software de alta qualidade e de utilização fácil que permita tanto às pessoas como às empresas a possibilidade de dar vida às suas ideias criativas.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2211747/image.jpg

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpg

SOURCE Wondershare