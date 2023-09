Lancio di Wondershare EdrawMax 12.6.0 con integrazione ChatGPT di OpenAI, svelando nuovi strumenti di diagrammi basati sull'intelligenza artificiale per una maggiore produttività

VANCOUVER, BC, 18 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Wondershare è entusiasta di annunciare il lancio dell'ultima versione di EdrawMax, il principale software per diagrammi, contrassegnata come 12.6.0, al cui interno integra la tecnologia ChatGPT all'avanguardia di OpenAI. Evidenziando i diagrammi con IA come caratteristica principale, questa release è progettata per rivoluzionare il modo in cui gli utenti creano diagrammi e grafici, consolidando ulteriormente la posizione di EdrawMax come leader del settore.

Diagrammi con IA: crea immagini diverse, semplifica i dati complessi, offre diverse opzioni cartografiche, tra cui cronologie degli eventi, mappe mentali, diagrammi di flusso, analisi SWOT, storie degli utenti, eccetera. La chat con IA ottimizza continuamente i processi di creazione dei diagrammi supportati da intelligenza artificiale.

Analisi con IA: estrae informazioni da dati diversi e supporta l'analisi di diversi tipi di grafici.

Disegno con IA: genera immagini tramite IA e converte immagini in altre.

Chat vocale con IA: la versione mobile ha aggiunto la funzionalità della chat vocale con IA, consentendo domande e risposte con un solo clic per migliorare l'efficienza della conversazione.

«Noi di Wondershare ci concentriamo non solo sulla produttività, ma anche sull'integrazione dell'intelligenza artificiale, finalizzata ad agevolare il processo della creazione di diagrammi in ogni aspetto. Questo approccio migliora i risultati aziendali complessivi e offre ai nostri clienti una soluzione vincente», ha dichiarato Iris Liu, responsabile del branding per Wondershare.

Compatibilità e prezzo

Wondershare EdrawMax è compatibile con Windows, Mac, Android e iOS e i prezzi partono da 9,99 $ per un abbonamento di sei mesi. Per le prove e i download gratuiti, si veda il nostro sito ufficiale, oppure le nostre pagine su YouTube, Facebook, Twitter e Instagram per ulteriori informazioni su EdrawMax.

Informazioni su Wondershare

Wondershare è riconosciuta a livello globale come azienda di software impegnata a fornire soluzioni innovative per uso personale e professionale. In qualità di leader nei prodotti per la creatività e la produttività, Wondershare ha ricevuto prestigiosi premi da organizzazioni come Shorty Awards, G2 e GetApp. La mission di Wondershare è consentire alle persone di perseguire le loro passioni e costruire un mondo più creativo. Con oltre 100 milioni di utenti in 150 Paesi, gli utenti possono accedere a un'ampia gamma di soluzioni software per il videoediting, l'editing di PDF, il recupero dei dati, diagrammi e grafica e altro ancora. Wondershare si impegna a offrire un software di alta qualità e facile da usare che consenta a privati e aziende di realizzare le proprie idee creative.

