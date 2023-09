Lancement de Wondershare EdrawMax 12.6.0 avec intégration d'OpenAI ChatGPT, dévoilant de nouveaux outils de diagramme alimentés par l'IA pour une productivité accrue

VANCOUVER, BC, 18 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Wondershare EdrawMax, le logiciel leader de création de diagrammes, est heureux d'annoncer la sortie de sa dernière version, marquée comme 12.6.0, qui intègre la technologie de pointe OpenAI ChatGPT. Cette version, dont la principale fonctionnalité est AI Diagramming, est conçue pour révolutionner la façon dont les utilisateurs créent des diagrammes et des graphiques, renforçant ainsi la position de leader de l'industrie d'EdrawMax.

image

AI Diagramming : Créez divers éléments visuels, simplifiez les données complexes et proposez diverses options de diagramme, notamment des calendriers, des cartes mentales, des organigrammes, des analyses SWOT, des histoires d'utilisateurs, etc. Le chat AI optimise en permanence les processus de diagramme AI.

Analyse AI : Extrayez des informations à partir de données diverses et prenez en charge l'analyse de plusieurs types de graphiques.

Dessin AI : Génère des images AI et convertit des images en images.

Chat vocal AI : La version mobile a ajouté la fonctionnalité AI Voice Chat, qui permet de poser des questions et d'obtenir des réponses vocales en un seul clic afin d'améliorer l'efficacité des conversations.

"Chez Wondershare, nous ne nous concentrons pas seulement sur la productivité, mais aussi sur l'intégration de l'IA, afin de faciliter le processus de création de diagrammes sous tous ses aspects. Cette approche améliore les résultats commerciaux globaux et offre une solution gagnant-gagnant à nos clients", a déclaré Iris Liu, responsable de la stratégie de marque de Wondershare.

Compatibilité et prix

Wondershare EdrawMax est compatible avec Windows, Mac, Android et iOS et les tarifs commencent à 9,99 dollars pour un abonnement de six mois. Pour des essais et des téléchargements gratuits, rendez-vous sur notre site Web officiel ou suivez-nous sur YouTube , Facebook , Twitter et Instagram pour en savoir plus sur EdrawMax.

À propos de Wondershare

Wondershare est mondialement reconnu comme un éditeur de logiciels qui s'engage à fournir des solutions innovantes pour un usage personnel et professionnel. En tant que leader dans le domaine des produits de créativité et de productivité, Wondershare a reçu des récompenses prestigieuses de la part d'organisations telles que The Shorty Awards, G2 et GetApp. La mission de Wondershare est de permettre aux individus de poursuivre leurs passions et de construire un monde plus créatif. Avec plus de 100 millions d'utilisateurs dans 150 pays, les utilisateurs peuvent accéder à une large gamme de solutions logicielles pour l'édition vidéo, l'édition PDF, la récupération de données, les diagrammes et les graphiques, et bien plus encore. Wondershare s'efforce de fournir des logiciels conviviaux et de haute qualité qui permettent aux particuliers et aux entreprises de donner vie à leurs idées créatives.

