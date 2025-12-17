Национальный парк Млейха запускает новый сезон глэмпинга, наблюдения за звездами и приключений в пустыне с несколькими небесными событиями, запланированными на 2026 год

ШАРДЖА, ОАЭ, 17 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Национальный парк Млейха, расположенный всего в часе езды от Шарджи и Дубая, приветствует посетителей нового сезона захватывающих впечатлений в пустыне, охватывающих глэмпинг премиум-класса, астрономические программы и приключения на свежем воздухе на территории Mleiha Glamping и Археологического центра Млейха.

Stargazing at Mleiha National Park
Glamping experience at Mleiha National Park
С началом сезона гости могут рассчитывать на множество разнообразных впечатлений, надежный календарь небесных событий, ожидаемых в 2026 году, основанный на многочисленных основных моментах наблюдения за небом в этом году, подчеркивая, что Млейха является идеальным местом для любителей и поклонников ночного неба.

 «Пустыня тесно связана с Аравией, и Национальный парк Млейха отражает ее величественное очарование, — сказал Омар Джасим аль-Али (Omar Jasim Al Ali), менеджер Mleiha & Strategic Projects. — В этом сезоне история, природа и приключения сходятся здесь, приглашая гостей исследовать, учиться и отдыхать под удивительно темным небом».

Жизнь в пустыне и кемпинг

Mleiha Glamping возвращается в прохладный сезон, принося изысканный комфорт с премиальными, высококлассными палатками, которые сочетают аутентичность со стилем для семей и небольших групп. Гости могут выбирать между премиум-глампинговыми палатками с ванными комнатами и дополнительной уединенностью или стандартными глэмпинговыми палатками, которые обеспечивают такую же уютную атмосферу с общими удобствами и видом на пустыню под открытым небом. Оба варианта создают теплый и комфортный отдых в окружении безмятежного пейзажа Млейхи

Здесь также есть ночной кемпинг Mleiha, идеально подходящий для тех, кто хочет более традиционного отдыха в пустыне под открытым небом. Кемперы могут принести свою еду на гриль или выбрать готовый ужин с барбекю из меню Mleiha.

Наблюдение за звездами и небесными телами

Млейха — одно из главных направлений астрономии в ОАЭ, где небо чистое и малозагрязненное. Посетители могут принять участие в регулярных ночных наблюдениях за звездами, экспертных телескопических наблюдениях планет и объектов глубокого неба, интерактивных беседах и викторинах, а также воспользоваться знаменитым гостеприимством в пустыне под звездами. После года незабываемых наблюдений за небом гости могут с нетерпением ждать календаря заметных небесных событий, ожидаемых в 2026 году, что делает Млейху идеальным местом для любителей и поклонников ночного неба.

Приключения и обучение

Парк также сочетает в себе впечатления на свежем воздухе и практические открытия для посетителей всех возрастов. Аттракцион Sand Surfer предлагает поездку на внедорожнике, а затем катание на сэндборде по красным дюнам, открытое для гостей в возрасте от 13 лет. Семьи могут присоединиться к одночасовому туру Dune Buggy Landscape Tour, посетив такие достопримечательности, как Кэмел-рок и Фосил-рок, с гидами, объясняющими их естественную историю; мероприятие открыто для детей от восьми лет ростом от 140 см.

Млейха также предлагает увлекательный опыт обучения. Семинар по флоре и фауне знакомит участников в возрасте от пяти лет с растениями и животными пустыни посредством прогулок и мероприятий с гидом. Экспедиции Fossil Fun возвращают посетителей в то время, когда этот район находился под доисторическим морем, предлагая пристальный взгляд на настоящие окаменелости и возможность забрать домой копию как напоминание о древнем прошлом Млейхи.

