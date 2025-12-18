Mleiha National Park ने 2026 के लिए निर्धारित कई खगोलीय घटनाओं के साथ ग्लैम्पिंग, तारों को निहारने और रेगिस्तानी रोमांचों के नए सीज़न की शुरुआत की है।

News provided by

Mleiha National Park

18 Dec, 2025, 11:02 IST

शारजाह, 18 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- शारजाह और दुबई से एक घंटे से थोड़ी अधिक दूरी पर, Mleiha Glamping साइट और Mleiha Archaeological Centre में Mleiha National Park प्रीमियम ग्लैम्पिंग, खगोल विज्ञान कार्यक्रमों और बाहरी रोमांचों सहित गहन रेगिस्तानी अनुभवों के एक नए मनमोहक सीज़न में आगंतुकों का स्वागत करता है।

Mleiha को रात्रि आकाश के प्रेमियों और प्रशंसकों के लिए आदर्श गंतव्य के रूप में रेखांकित करते हुए, अथितिगण सीज़न के प्रारंभ से ही इस वर्ष 2026 में खगोलीय घटनाओं के एक अपेक्षित मजबूत कैलेंडर पर आधारित कई आकाश अवलोकन हाइलाइट्स के विविध अनुभवों की एक श्रृंखला का आनंद ले सकते हैं।

Continue Reading
Stargazing at Mleiha National Park
Stargazing at Mleiha National Park
Glamping experience at Mleiha National Park
Glamping experience at Mleiha National Park

 "रेगिस्तान का अरब के साथ एक गहरा संबंध है, और Mleiha National Park इसके शानदार आकर्षण को दर्शाता है," Mleiha & Strategic Projects के मैनेजर, Omar Jasim Al Ali, ने कहा। "इस सीज़न में, यहाँ अथितियों को बेहद अंधेरे आसमान के नीचे घूमने, सीखने और आराम करने के लिए आमंत्रित करते हुए इतिहास, प्रकृति और रोमांच का संगम देखने को मिलेगा।"

रेगिस्तान में ठहरने और कैंपिंग के अनुभव

ठंडे मौसम के लिए Mleiha Glamping वापस आ गया है, जो परिवारों और छोटे समूहों के लिए प्रामाणिकता और शैली का मिश्रण करने वाले प्रीमियम, उच्चस्तरीय टेंटों के साथ सुखद आराम प्रदान करता है। अथितिगण साझा सुविधाओं और खुले रेगिस्तानी दृश्यों के साथ समान आरामदायक वातावरण प्रदान करने वाले संलग्न बाथरूम और अतिरिक्त गोपनीयता युक्त Premium Glamping Tents या Standard Glamping Tents चुन सकते हैं। दोनों विकल्प Mleiha के शांत परिदृश्य से घिरे एक आरामदायक और सुखद विश्राम स्थल का निर्माण करते हैं।

इसके अतिरिक्त Mleiha Overnight Camping का अनुभव भी उपलब्ध है, जो खुले आसमान के नीचे अधिक पारंपरिक रेगिस्तानी प्रवास का आनंद लेने के इच्छुक लोगों के लिए एकदम उपयुक्त है। शिविर में आने वाले लोग ग्रिल करने के लिए अपना खाना ला सकते हैं या Mleiha के मेनू विकल्पों में से तैयार BBQ डिनर चुन सकते हैं।

तारों को निहारना और खगोलीय झलकियाँ

UAE में खगोल विज्ञान के लिए प्रमुख स्थलों में से एक, Mleiha स्वच्छ और कम-प्रकाश-प्रदूषण उत्पन्न करने वाला आकाश प्रस्तुत करता है। आगंतुक नियमित रूप से तारों को निहारने वाली रातों में भाग ले सकते हैं, विशेषज्ञों के नेतृत्व में ग्रहों और गहरे आकाश की वस्तुओं का दूरबीन से अवलोकन कर सकते हैं, संवादात्मक वार्ताओं और क्विज़ में भाग ले सकते हैं, और तारों के नीचे रेगिस्तानी आतिथ्य का आनंद ले सकते हैं। एक वर्ष के यादगार आकाश अवलोकन के बाद, अथितिगण 2026 में होने वाली उल्लेखनीय खगोलीय घटनाओं के कैलेंडर का आनंद ले सकते हैं, जो रात्रि आकाश के प्रेमियों और प्रशंसकों के लिए Mleiha को एक आदर्श स्थान बनाता है।

रोमांच और शिक्षण:

यह पार्क सभी उम्र के आगंतुकों के लिए बाहरी रोमांच और प्रत्यक्ष अनुभव का संगम प्रस्तुत करता है। 13 वर्ष और उससे अधिक आयु के अथितियों के लिए खुले Sand Surfer अनुभव में ऑफ-रोड SUV ड्राइव के बाद लाल रेत के टीलों पर सैंडबोर्डिंग का आनंद लिया जा सकता है। परिवार एक घंटे के Dune Buggy Landscape Tour में शामिल हो सकते हैं, जिसमें Camel Rock और Fossil Rock जैसे स्थलों का भ्रमण कराया जाता है और गाइड उनके प्राकृतिक इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं; यह गतिविधि आठ साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों और 140 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बच्चों के लिए खुली है।

Mleiha आकर्षक शिक्षण अनुभव भी प्रदान करता है। Flora & Fauna Workshop में पांच वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रतिभागियों को निर्देशित सैर और गतिविधियों के माध्यम से रेगिस्तान के पौधों और जानवरों से परिचित कराया जाता है। Fossil Fun Expeditions आगंतुकों को उस समय में वापस ले जाते हैं जब यह क्षेत्र लिखित इतिहास के पहले के समय के समुद्र के नीचे था, जिससे उन्हें वास्तविक जीवाश्मों को करीब से देखने और Mleiha के प्राचीन अतीत की याद दिलाने के लिए एक प्रतिकृति घर ले जाने का अवसर मिलता है।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2847634/Mleiha_National_Park_1.jpg
फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2847635/Mleiha_National_Park_2.jpg

Also from this source

Mleiha National Park launches new season of glamping, stargazing and desert adventures with several celestial events marked for 2026

Mleiha National Park launches new season of glamping, stargazing and desert adventures with several celestial events marked for 2026

Just over an hour from Sharjah and Dubai, Mleiha National Park welcomes visitors to a new season of immersive desert experiences—spanning premium...
Mleiha National Park: UAE के केंद्र में शारजाह का प्रमुख इको-टूरिज्म रत्न

Mleiha National Park: UAE के केंद्र में शारजाह का प्रमुख इको-टूरिज्म रत्न

शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अग्रणी इको-टुरिज़म स्थल के रूप में, Mleiha National Park (MNP) एक उल्लेखनीय संरक्षण सफलता की कहानी का उदाहरण है।...
More Releases From This Source

Explore

Travel

Travel

Amusement Parks and Tourist Attractions

Amusement Parks and Tourist Attractions

Outdoors, Camping & Hiking

Outdoors, Camping & Hiking

Outdoors, Camping & Hiking

Outdoors, Camping & Hiking

News Releases in Similar Topics