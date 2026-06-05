Российское издание первого тома «Управление Китаем под руководством Си Цзиньпина» стартовало в Санкт-Петербурге
Информация предоставленаXinhua
05 июн, 2026, 17:52 GMT
САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, Россия, 5 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- В среду на 29-м Петербургском международном экономическом форуме стартовало русскоязычное издание первого тома «Управление Китаем под руководством Си Цзиньпина».
В церемонии открытия приняли участие около 100 представителей СМИ, аналитических центров и государственных органов Китая, России и других стран.
В ходе церемонии президент информационного агентства «Синьхуа» Фу Хуа, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и генеральный консул Китая в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй совместно представили новую книгу.
Участники мероприятия отметили, что книга является документальным произведением, представляющим панорамный взгляд на великие практики и замечательные достижения в управлении Китаем в новую эпоху. Наполненная подробными тематическими исследованиями, объективными перспективами и систематической разработкой, она полностью документирует трудный путь Китая по преодолению трудностей и продвижению вперед в новую эпоху.
Российское издание книги, как ожидается, послужит авторитетным и ярким справочником для людей из различных слоев общества в России, стремящихся лучше понять, как Китай добился своего развития и эффективности своего управления, а также построить прочный мост для более глубокого китайско-российского культурного обмена, сказали участники.
Составленный информационным агентством «Синьхуа» и опубликованный издательством «Синьхуа» для глобального распространения, первый том «Управление Китаем под руководством Си Цзиньпина» теперь доступен на китайском, английском, арабском, русском и других языках.
Поделиться этой статьей