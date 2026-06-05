Российское издание первого тома «Управление Китаем под руководством Си Цзиньпина» стартовало в Санкт-Петербурге

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, Россия, 5 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- В среду на 29-м Петербургском международном экономическом форуме стартовало русскоязычное издание первого тома «Управление Китаем под руководством Си Цзиньпина».

В церемонии открытия приняли участие около 100 представителей СМИ, аналитических центров и государственных органов Китая, России и других стран.

President of Xinhua News Agency Fu Hua (C), TASS Director General Andrey Kondrashov (R), Chinese Consul General in St. Petersburg Luo Zhanhui jointly unveil the Russian edition of the first volume of "China's Governance Under Xi Jinping's Leadership" during the launch ceremony at the 29th St. Petersburg International Economic Forum in St. Petersburg, Russia, June 3, 2026. (Xinhua/Hao Jianwei) People walk past screens displaying information of the launch ceremony of the Russian edition of the first volume of "China's Governance Under Xi Jinping's Leadership" at the 29th St. Petersburg International Economic Forum in St. Petersburg, Russia, June 3, 2026. (Photo by Guo Feizhou/Xinhua)

В ходе церемонии президент информационного агентства «Синьхуа» Фу Хуа, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и генеральный консул Китая в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй совместно представили новую книгу.

Участники мероприятия отметили, что книга является документальным произведением, представляющим панорамный взгляд на великие практики и замечательные достижения в управлении Китаем в новую эпоху. Наполненная подробными тематическими исследованиями, объективными перспективами и систематической разработкой, она полностью документирует трудный путь Китая по преодолению трудностей и продвижению вперед в новую эпоху.

Российское издание книги, как ожидается, послужит авторитетным и ярким справочником для людей из различных слоев общества в России, стремящихся лучше понять, как Китай добился своего развития и эффективности своего управления, а также построить прочный мост для более глубокого китайско-российского культурного обмена, сказали участники.

Составленный информационным агентством «Синьхуа» и опубликованный издательством «Синьхуа» для глобального распространения, первый том «Управление Китаем под руководством Си Цзиньпина» теперь доступен на китайском, английском, арабском, русском и других языках.