「習近平指導下の中国統治」第1巻ロシア語版をサンクトペテルブルクで刊行

サンクトペテルブルク（ロシア）2026年6月6日 /PRNewswire/ -- 「習近平指導下の中国統治」第1巻ロシア語版が、水曜日に第29回サンクトペテルブルク国際経済フォーラム（St. Petersburg International Economic Forum）で発表されました。

発表式には、中国、ロシアをはじめとする各国のメディア、シンクタンク、政府当局から100人を超える代表者が出席しました。

President of Xinhua News Agency Fu Hua (C), TASS Director General Andrey Kondrashov (R), Chinese Consul General in St. Petersburg Luo Zhanhui jointly unveil the Russian edition of the first volume of "China's Governance Under Xi Jinping's Leadership" during the launch ceremony at the 29th St. Petersburg International Economic Forum in St. Petersburg, Russia, June 3, 2026. (Xinhua/Hao Jianwei) People walk past screens displaying information of the launch ceremony of the Russian edition of the first volume of "China's Governance Under Xi Jinping's Leadership" at the 29th St. Petersburg International Economic Forum in St. Petersburg, Russia, June 3, 2026. (Photo by Guo Feizhou/Xinhua)

式典では、Xinhua News Agencyの社長であるFu Hua氏、TASS局長であるAndrey Kondrashov氏、在サンクトペテルブルク中国総領事のLuo Zhanhui氏が、共同で新刊を披露しました。

イベントの参加者は、本書について、新時代における中国のガバナンスの偉大な実践と目覚ましい成果を一望できるドキュメンタリー作品であると指摘しました。詳細なケーススタディ、客観的な視点、体系的な詳述を盛り込み、新時代において中国が困難を乗り越え、前進してきた苦難の道のりを余すところなく記録しています。

参加者は、同書のロシア語版は、中国がどのように発展を遂げ、そのガバナンスがどのように有効性を発揮してきたかをより深く理解しようとするロシア各界の人々にとって、権威ある生き生きとした参考文献となるとともに、中ロ間の文化交流をさらに深めるための確かな架け橋となることが期待されると述べました。

Xinhua News Agencyが編集し、Xinhua Publishing Houseが世界向けに刊行した「習近平指導下の中国統治」第1巻は現在、中国語版、英語版、アラビア語版、ロシア語版などで提供されています。

SOURCE Xinhua