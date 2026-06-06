'시진핑 영도하의 중국의 거버넌스' 제1권 러시아어판, 상트페테르부르크에서 출간

상트페테르부르크, 러시아 2026년 6월 6일 /PRNewswire/ -- '시진핑 영도하의 중국의 거버넌스(China's Governance Under Xi Jinping's Leadership)' 제1권 러시아어판이 수요일 제29회 상트페테르부르크 국제경제포럼(St. Petersburg International Economic Forum)에서 출간됐다.

중국, 러시아 및 기타 국가의 언론 매체, 싱크탱크, 정부 당국 관계자 100여 명이 출간 기념식에 참석했다.

President of Xinhua News Agency Fu Hua (C), TASS Director General Andrey Kondrashov (R), Chinese Consul General in St. Petersburg Luo Zhanhui jointly unveil the Russian edition of the first volume of "China's Governance Under Xi Jinping's Leadership" during the launch ceremony at the 29th St. Petersburg International Economic Forum in St. Petersburg, Russia, June 3, 2026. (Xinhua/Hao Jianwei) People walk past screens displaying information of the launch ceremony of the Russian edition of the first volume of "China's Governance Under Xi Jinping's Leadership" at the 29th St. Petersburg International Economic Forum in St. Petersburg, Russia, June 3, 2026. (Photo by Guo Feizhou/Xinhua)

행사에서 신화통신(Xinhua News Agency)의 푸화(Fu Hua) 사장, 타스((TASS)의 안드레이 콘드라쇼프(Andrey Kondrashov) 사장, 뤄잔후이(Luo Zhanhui) 주상트페테르부르크 중국 총영사가 공동으로 신간을 공개했다.

참석자들은 이 책이 신시대 중국 거버넌스의 위대한 실천과 주목할 만한 성과를 파노라마처럼 보여주는 기록물이라고 평가했다. 상세한 사례 연구, 객관적인 관점, 체계적인 설명을 담은 이 책은 중국이 신시대에 어려움을 극복하고 전진해 온 고된 여정을 온전히 기록하고 있다.

참석자들은 이 책의 러시아어판이 중국이 어떻게 발전을 이뤄냈고 그 통치가 어떠한 효과를 거두었는지 더 깊이 이해하고자 하는 러시아 각계각층 사람들에게 권위 있고 생생한 참고자료가 될 것으로 기대되며, 중국과 러시아 간 문화 교류를 심화하는 견고한 가교 역할도 할 것이라고 말했다.

신화통신이 편찬하고 신화출판사(Xinhua Publishing House)가 전 세계 배포를 위해 발간한 '시진핑 영도하의 중국의 거버넌스' 제1권은 현재 중국어, 영어, 아랍어, 러시아어 및 기타 언어로 제공되고 있다.

SOURCE Xinhua