Министры, лидеры компаний и инвесторы на Ташкентском международном инвестиционном форуме

Более 2500 делегатов из 84 стран мира зарегистрировались для участия

Среди них будут представители правительств, руководители крупных компаний, а также представители международных организаций, таких как ООН, ЕБРР, ОПЕК, ШОС

Программа этого года ориентирована на новый Узбекистан — большую страну с большими возможностями

Узбекистан привлечет более 70 млрд долларов ПИИ в течение следующих пяти лет

ТАШКЕНТ, Узбекистан, 1 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Правительство Узбекистана с радостью объявляет программу мероприятия и ключевых партнеров третьего ежегодного Ташкентского международного инвестиционного форума, который стартует завтра.

Форум, возглавляемый Министерством инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ), направлен на ускорение роста и развития Узбекистана в соответствии со стратегией «Узбекистан 2030», которая включает в себя увеличение ВВП Узбекистана до 160 миллиардов долларов США и привлечение 250 миллиардов долларов США инвестиций в страну.

Форум, который состоится в Конгресс-холле Ташкента, откроет Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В мероприятии примут участие высокопоставленные лица со всего мира, в том числе Микаил Джаббаров (Mikayil Jabbarov), министр экономики Азербайджана; Серик Жумангарин, заместитель премьер-министра Казахстана; министр финансов и экономики Туркменистана; министр энергетики Кыргызской Республики; министр энергетики Республики Казахстан; министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан; Кайс ибн Мохаммед Аль-Юсеф (Qais bin Mohammed Al Yousef), министр торговли, промышленности и инвестиций Омана; Министр экономики ОАЭ; Министр финансов Венгрии; Абдулхамид Альхалифа (Abdulhamid Alkhalifa), Генеральный директор Фонда международного развития ОПЕК.

Двухдневное мероприятие включает в себя серию круглых столов и панельных сессий в качестве платформы для обмена идеями и планами по поддержке успеха Узбекистана в области прямых иностранных инвестиций. Темы для обсуждения включают инвестиционные возможности, доступные в конкретных секторах, таких как энергетика, инфраструктура, сельское хозяйство, туризм, добыча полезных ископаемых и цифровая экономика.

В дискуссии о развитии финтеха в Узбекистане, одном из самых быстрорастущих и инновационных сегментов узбекской экономики, приняли участие приглашенные спикеры Джасур Джумаев (Djasur Djumaev), генеральный директор Uzum – первого технологического единорога из Узбекистана, Николас Курдиани (Nicolas Kurdiani), генеральный директор TBC Bank и другие. В еще одой дискуссии об инвестициях в зеленую энергию примут участие Марко Арчелли (Marco Arcelli), генеральный директор ACWA Power; Сейфи Гасеми (Seifi Ghasemi), генеральный директор Air Products; Мохамед Джамиль Аль-Рамахи (Mohamed Jameel Al Ramahi), генеральный директор Masdar.

Кроме того, на Форуме будут рассмотрены такие темы, как инвестиции в женское предпринимательство, вдохновение молодежи в бизнесе, масштабирование малого и среднего бизнеса и новые подходы к устойчивым инвестициям. Мероприятие завершится престижной церемонией подписания инвестиционных и торговых соглашений, подчеркнув роль Форума в трансформации экономических перспектив и прогресса Узбекистана.

Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов (Laziz Kudratov):

«Повестка дня Ташкентского международного инвестиционного форума в этом году отражает значительные и разнообразные инвестиционные возможности, которые предлагает Узбекистан, и мы рады приветствовать уважаемых инвесторов, официальных лиц и высокопоставленных лиц со всего мира для обмена идеями и создания новых партнерств. Мы стремимся развивать успех и импульс, созданный Форумом 2023 года, обеспечивая дальнейшие сделки и иностранные инвестиции, а также продвигая «Новый Узбекистан» вперед».

Широкомасштабная и радикальная программа реформ в сочетании с продолжающимся процессом управляемой экономической либерализации трансформирует экономику Узбекистана, и глобальные инвесторы и транснациональные корпорации принимают это к сведению, — говорится в новом докладе, подготовленном по заказу Министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) Республики Узбекистан.

Одновременно с открытием Ташкентского инвестиционного форума в докладе «Новый Узбекистан» подробно описываются обширные и радикальные экономические реформы, в результате которых экономика Узбекистана перешла от традиционных секторов, таких как производство хлопка и зерна, к ИТ-аутсорсингу, «зеленой» энергетике и электронной торговле.

Помимо впечатляющих экономических показателей, зафиксированных Узбекистаном в последние годы – от 6% роста ВВП и 25% роста внешней торговли в 2023 году до двукратного роста среднемесячной заработной платы (в долларах США) за последние пять лет – в отчете представлена Стратегия правительства до 2030 года, которая включает в себя обеспечение членства во Всемирной торговой организации и увеличение доли частного сектора в экономике до 85%.

Кроме того, в отчете оценивается отношение международных инвесторов к Узбекистану и его программе рыночных реформ, в том числе комментарии ведущих специалистов по развивающимся рынкам, включая Franklin Templeton, Rothschild & Co, International Islamic Trade Finance Corporation, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития и Лондонскую фондовую биржу.

Ташкентский международный инвестиционный форум проводится при поддержке International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) и ACWA Power, ведущего инвестора в энергетический сектор Узбекистана, в качестве платиновых спонсоров и Uzum, первого единорога из страны, в качестве бронзового спонсора. Одно из главных объявлений на Форуме касается запуска Trade Connect Central Asia+ (TCCA+), новаторской инициативы регионального экономического сотрудничества и флагманской программы, представленной ITFC. В запуске примут участие министры и политики в регионе, а также руководители отдельных международных организаций и международных финансовых учреждений (МФУ), чтобы обсудить пути и средства раскрытия внутрирегионального торгового и инвестиционного потенциала, особенно в контексте запуска Программы TCCA+.