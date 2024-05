Des ministres du gouvernement, des chefs d'entreprise et des investisseurs étrangers se réunissent à l'occasion du Forum international de l'investissement de Tachkent (2 et 3 mai 2024)

- Plus de 2 500 délégués de 84 pays du monde entier se sont inscrits pour y participer

- Parmi eux se trouveront des représentants de gouvernements, des chefs de grandes entreprises, ainsi que des représentants d'organisations internationales telles que l'ONU, la BERD, l'OPEP et l'OCS

- Le programme de cette année est axé sur le thème "Nouvel Ouzbékistan : un grand pays avec de grandes opportunités »

- L'Ouzbékistan devrait attirer plus de 70 milliards de dollars d'IDE au cours des cinq prochaines années

TACHKENT, Ouzbékistan, 2er mai 2024 /PRNewswire/ -- Le gouvernement de l'Ouzbékistan a le plaisir d'annoncer le programme et les principaux partenaires de la troisième édition du Forum international de l'investissement de Tachkent , dont le coup d'envoi sera donné demain.

Dirigé par le ministère de l'Investissement, de l'Industrie et du Commerce (MIIT), le Forum vise à accélérer la croissance et le développement de l'Ouzbékistan, conformément à la stratégie « Ouzbékistan 2030 », qui prévoit de porter le PIB de l'Ouzbékistan à 160 milliards de dollars et d'attirer 250 milliards de dollars d'investissements dans le pays.

Le Forum sera ouvert par le président de l'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, au palais des congrès de la ville de Tachkent. Des dignitaires du monde entier devraient y participer, avec des intervenants de premier plan tels que Mikayil Jabbarov, ministre de l'Économie de l'Azerbaïdjan ; Serik Zhumangarin, vice-premier ministre du Kazakhstan ; le ministre des Finances et de l'Économie du Turkménistan ; le ministre de l'Énergie de la République kirghize ; le ministre de l'Énergie de la République du Kazakhstan ; le ministre de l'Énergie et des Ressources en eau de la République du Tadjikistan ; Qais bin Mohammed Al Yousef, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des investissements d'Oman ; le ministre de l'Économie des Émirats arabes unis ; le ministre des Finances de la Hongrie ; Abdulhamid Alkhalifa, directeur général du Fonds de l'OPEP pour le développement international.

L'événement de deux jours comprend une série de tables rondes et de sessions de débat, qui serviront de plateforme d'échange d'idées et de projets pour soutenir la réussite de l'Ouzbékistan en matière d'investissements directs étrangers. LLes sujets de discussion comprennent les opportunités d'investissement disponibles dans des secteurs spécifiques tels que l'énergie, les infrastructures, l'agriculture, le tourisme, l'exploitation minière et l'économie numérique.

Une discussion sur le développement de la fintech en Ouzbékistan, l'un des segments les plus innovants et à la croissance la plus rapide de l'économie ouzbèke, sera animé par Djasur Djumaev, PDG d'Uzum, la première licorne technologique d'Ouzbékistan, Nicolas Kurdiani, PDG de TBC Bank, et d'autres intervenants. Une autre discussion sur l'investissement dans les énergies durables sera animé par Marco Arcelli, PDG d'ACWA Power, Seifi Ghasemi, PDG d'Air Products et Mohamed Jameel Al Ramahi, PDG de Masdar.

En outre, le forum abordera des thèmes tels que l'investissement dans l'entrepreneuriat féminin, l'inspiration des jeunes dans le monde des affaires, le développement des PME et les nouvelles approches en matière d'investissement durable. L'événement se terminera par une prestigieuse cérémonie de signature d'accords d'investissement et de commerce, soulignant le rôle du Forum dans la transformation des perspectives et des progrès économiques de l'Ouzbékistan.

Le ministre de l'Investissement, de l'Industrie et du Commerce de la République d'Ouzbékistan, Laziz Kudratov, a déclaré :

« Le programme du Forum international de l'investissement de Tachkent de cette année reflète les possibilités d'investissement importantes et diverses qu'offre l'Ouzbékistan, et nous sommes heureux d'accueillir tant d'investisseurs, de fonctionnaires et de dignitaires du monde entier pour partager des idées et créer de nouveaux partenariats. Nous souhaitons nous appuyer sur le succès et l'élan générés par le Forum 2023 pour conclure d'autres accords et investissements étrangers, et faire avancer le "Nouvel Ouzbékistan". »

Un programme de réformes radicales et de grande envergure, associé à un processus continu de libéralisation économique gérée, est en train de transformer l'économie de l'Ouzbékistan, et les investisseurs mondiaux et les multinationales en prennent note ; c'est ce que conclut un nouveau rapport, commissionné par le ministère de l'Investissement, de l'Industrie et du Commerce (MIIT) de la République d'Ouzbékistan.

Coïncidant avec l'ouverture du Forum d'investissement de Tachkent, le rapport sur le nouvel Ouzbékistan détaille les réformes économiques étendues et radicales qui ont permis à l'économie ouzbèke de passer de secteurs traditionnels tels que la production de coton et de céréales à l'externalisation des technologies de l'information, à l'énergie durable et au commerce électronique.

Tout en reflétant les indicateurs économiques impressionnants que l'Ouzbékistan a enregistrés ces dernières années, de la croissance du PIB de 6 % et de l'augmentation du commerce extérieur de 25 % en 2023 à la croissance de 2 % des salaires mensuels moyens (en dollars américains) au cours des cinq dernières années, le rapport décrit la stratégie 2030 du gouvernement, qui comprend l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce et l'augmentation de la part du secteur privé dans l'économie, qui devrait atteindre 85 %.

En outre, le rapport évalue la perception qu'ont les investisseurs internationaux de l'Ouzbékistan et de son programme de réforme du marché, en s'appuyant sur les commentaires d'éminents spécialistes des marchés émergents, dont Franklin Templeton, Rothschild & Co, l'International Islamic Trade Finance Corporation, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement et la Bourse de Londres, parmi d'autres.

Le Forum international d'investissement de Tachkent bénéficie du soutien de la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC) et d'ACWA Power le principal investisseur dans le secteur de l'énergie en Ouzbékistan en tant que sponsors platine, et Uzum la première licorne du pays en tant que sponsor bronze. L'une des principales annonces du Forum concerne le lancement de Trade Connect Central Asia+ (TCCA+), une initiative pionnière de coopération économique régionale et un programme phare introduit par l'ITFC. Ce lancement réunira des ministres et des décideurs politiques de la région ainsi que des dirigeants d'organisations internationales et d'institutions financières internationales (IFI) sélectionnées pour discuter des moyens de libérer le potentiel de commerce et d'investissement intra-régional, en particulier dans le contexte du lancement du programme TCCA+.