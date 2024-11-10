Проект Пальма Джебель-Али делает рывок в 2024 году - в рекордные сроки проделана огромная работа над самым ожидаемым девелоперским проектом Дубая

ДУБАЙ, ОАЭ, 10 ноября 2024 г. / PRNewswire/ -- Компания Nakheel, входящая в состав инновационного подразделения по недвижимости Dubai Holding Real Estate корпорации Dubai Holding, добилась в 2024 году значительного прогресса в работе над девелоперским проектом «Пальма Джебель-Али». Темпы реализации проекта свидетельствуют о готовности к следующему этапу 2025 года.

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Генеральный план строительства был одобрен Его Высочеством шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом (His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum), вице-президентом и премьер-министром ОАЭ и правителем эмирата Дубая в мае 2023 года. В своей речи он тогда сказал: «Пальма Джебель-Али еще больше усилит нашу городскую инфраструктуру и будет способствовать укреплению репутации города как одного из ведущих мировых мегаполисов. Этот новый новаторский проект отражает наш стратегический план развития, направленный на повышение качества жизни и благополучия наших резидентов».

В этом году район Пальмы Джебель-Али получил еще большее признание, когда Его Высочество шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум (His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum), наследный принц Дубая, заместитель премьер-министра, министр обороны и председатель Исполнительного совета Дубая, утвердил генеральный план устройства пляжа Джебель-Али (Jebel Ali Beach) протяженностью 6,6 км. Проект включает в себя пятикилометровый песчаный пляж, устройством которого будет заниматься компания Nakheel, а также мангровый пляж (Mangrove Beach) протяженностью 1,6 км, созданием которого будет заниматься муниципалитет Дубая.

Халид Аль Малик (Khalid Al Malik), генеральный директор Dubai Holding Real Estate, сказал: «В Nakheel мы верим в претворение мечты в жизнь и вдохновляемся видением наших лидеров и надеждами нашего народа. Быстрый прогресс, который мы в настоящее время наблюдаем на земле в Пальма Джебель-Али, свидетельствует о грандиозном успехе наших партнерских отношений и наших совместных усилий по обеспечению выполнения взятых на себя обязательств».

В течение 2024 года было заключено несколько ключевых контрактов по работе над проектом, включая строительство новой 6-километровой дороги, контракты на морские работы на острове, дноуглубительные работы, осушение прибрежной полосы, создание профилей пляжей и нанесение песка, непосредственно поддерживающие строительство вилл. Ожидается, что первые восемь «ветвей» проекта будут готовы для работ над инфраструктурой вилл и строительных работ к первому кварталу 2025 года.

Важно отметить, что контракт на строительство эксклюзивных ультра-роскошных вилл на первых шести «ветвях» проекта также был заключен. Работы планируется завершить к концу 2026 года. Недавно Nakheel объявила о своем партнерстве с Управлением Дубая по электроэнергетике и водным ресурсам для строительства двух подстанций на Пальма Джебель-Али.

Видео: Пальма Джебель-Али

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