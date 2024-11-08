傑貝阿里棕櫚島項目，在 2024 年勢如破竹：杜拜最備受矚目的發展項目，在破記錄的時間內完成里程碑
新聞提供者Nakheel
09 11月, 2024, 06:40 CST
阿聯酋杜拜2024年11月9日 /美通社/ -- Dubai Holding 的房地產開拓部門 Dubai Holding Real Estate，其成員公司 Nakheel 標誌著 2024 年傑貝阿里棕櫚島 (Palm Jebel Al) 的開發取得重大進展，此項目的進度將達到 2025 年的里程碑。
此發展總體計劃於 2023 年 5 月由阿聯酋副總統暨總理兼杜拜國王 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum 批准，他當時說：「傑貝阿里棕櫚島將進一步加強我們的城市基礎設施，並鞏固這城市成為世界級大都會之一的地位。這項具開拓性的新項目，反映了我們以提高居民生活品質和幸福感為中心的戰略發展計劃。
今年，迪拜王儲、副首相、國防部長兼迪拜行政委員會主席 Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum 殿下批准了傑貝阿里棕櫚島 6.6 公里的開發總體規劃，讓傑貝阿里棕櫚島地區獲得進一步認可。此項目包括由 Nakheel 開發的五公里長的沙灘，以及由杜拜市政府開發的 1.6 公里長的紅樹林海灘。
Dubai Holding Real Estate 行政總裁 Khalid Al Malik 表示：「在 Nakheel 我們相信，在領導者的願景和人民希望的啟迪下，我們可以實現夢想。我們目前在傑貝阿里棕櫚島現場見證的快速進展，證明了我們關鍵合作夥伴關係的巨大成功，以及我們共同努力確保彼此履行承諾。」
此項目在整個 2024 年度批出多項重要合約，包括興建一條長 6 公里的新道路、島上的海事工程合約、疏浚、填海、沙灘剖面和鋪沙，如此種種直接支援別墅的興建。預計到 2025 年第一季，此項目首批八個樓層的別墅基礎建設和土木工程即可準備就緒。
至關重要的是，在此項目的前六大樓上建造專屬超豪華別墅的合同也已獲批出，並計劃在 2026 年底完成。Nakheel 最近宣布與 Dubai Electricity and Water Authority 合作，在傑貝阿里棕櫚島發展兩個變電站。
SOURCE Nakheel
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