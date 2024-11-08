傑貝阿里棕櫚島項目，在 2024 年勢如破竹：杜拜最備受矚目的發展項目，在破記錄的時間內完成里程碑

今年，迪拜王儲、副首相、國防部長兼迪拜行政委員會主席 Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum 殿下批准了傑貝阿里棕櫚島 6.6 公里的開發總體規劃，讓傑貝阿里棕櫚島地區獲得進一步認可。此項目包括由 Nakheel 開發的五公里長的沙灘，以及由杜拜市政府開發的 1.6 公里長的紅樹林海灘。

Dubai Holding Real Estate 行政總裁 Khalid Al Malik 表示：「在 Nakheel 我們相信，在領導者的願景和人民希望的啟迪下，我們可以實現夢想。我們目前在傑貝阿里棕櫚島現場見證的快速進展，證明了我們關鍵合作夥伴關係的巨大成功，以及我們共同努力確保彼此履行承諾。」

此項目在整個 2024 年度批出多項重要合約，包括興建一條長 6 公里的新道路、島上的海事工程合約、疏浚、填海、沙灘剖面和鋪沙，如此種種直接支援別墅的興建。預計到 2025 年第一季，此項目首批八個樓層的別墅基礎建設和土木工程即可準備就緒。

至關重要的是，在此項目的前六大樓上建造專屬超豪華別墅的合同也已獲批出，並計劃在 2026 年底完成。Nakheel 最近宣布與 Dubai Electricity and Water Authority 合作，在傑貝阿里棕櫚島發展兩個變電站。

影片：傑貝阿里棕櫚島 (Palm Jebel Ali)

SOURCE Nakheel