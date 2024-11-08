傑貝阿里棕櫚島項目，在 2024 年勢如破竹：杜拜最備受矚目的發展項目，在破記錄的時間內完成里程碑

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Nakheel

09 11月, 2024, 06:40 CST

阿聯酋杜拜2024年11月9日 /美通社/ -- Dubai Holding 的房地產開拓部門 Dubai Holding Real Estate，其成員公司 Nakheel 標誌著 2024 年傑貝阿里棕櫚島 (Palm Jebel Al) 的開發取得重大進展，此項目的進度將達到 2025 年的里程碑。

此發展總體計劃於 2023 年 5 月由阿聯酋副總統暨總理兼杜拜國王 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum 批准，他當時說：「傑貝阿里棕櫚島將進一步加強我們的城市基礎設施，並鞏固這城市成為世界級大都會之一的地位。這項具開拓性的新項目，反映了我們以提高居民生活品質和幸福感為中心的戰略發展計劃。

Palm Jebel Ali Aerial Render
Palm Jebel Ali Aerial Render
Palm Jebel Ali three major contracts signing ceremony
Palm Jebel Ali three major contracts signing ceremony
Groundbreaking ceremony of marine works on Palm Jebel Ali with Jan De Nul Dredging LTD
Groundbreaking ceremony of marine works on Palm Jebel Ali with Jan De Nul Dredging LTD
Palm Jebel Ali Aerial Render Palm Jebel Ali three major contracts signing ceremony Groundbreaking ceremony of marine works on Palm Jebel Ali with Jan De Nul Dredging LTD

今年，迪拜王儲、副首相、國防部長兼迪拜行政委員會主席 Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum 殿下批准了傑貝阿里棕櫚島 6.6 公里的開發總體規劃，讓傑貝阿里棕櫚島地區獲得進一步認可。此項目包括由 Nakheel 開發的五公里長的沙灘，以及由杜拜市政府開發的 1.6 公里長的紅樹林海灘。

Dubai Holding Real Estate 行政總裁 Khalid Al Malik 表示：「在 Nakheel 我們相信，在領導者的願景和人民希望的啟迪下，我們可以實現夢想。我們目前在傑貝阿里棕櫚島現場見證的快速進展，證明了我們關鍵合作夥伴關係的巨大成功，以及我們共同努力確保彼此履行承諾。」

此項目在整個 2024 年度批出多項重要合約，包括興建一條長 6 公里的新道路、島上的海事工程合約、疏浚、填海、沙灘剖面和鋪沙，如此種種直接支援別墅的興建。預計到 2025 年第一季，此項目首批八個樓層的別墅基礎建設和土木工程即可準備就緒。

至關重要的是，在此項目的前六大樓上建造專屬超豪華別墅的合同也已獲批出，並計劃在 2026 年底完成。Nakheel 最近宣布與 Dubai Electricity and Water Authority 合作，在傑貝阿里棕櫚島發展兩個變電站。

影片：傑貝阿里棕櫚島 (Palm Jebel Ali)

SOURCE Nakheel

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