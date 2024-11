Le projet Palm Jebel Ali prend de l'ampleur en 2024 : Des étapes franchies en un temps record pour le projet de développement le plus attendu de Dubaï

DUBAI, UAE, 8 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Nakheel, membre de la branche immobilière pionnière de Dubai Holding, Dubai Holding Real Estate, a réalisé des progrès significatifs dans le développement de Palm Jebel Ali en 2024, le projet progressant à un rythme permettant d'atteindre les jalons de 2025.

Palm Jebel Ali Aerial Render Palm Jebel Ali three major contracts signing ceremony Groundbreaking ceremony of marine works on Palm Jebel Ali with Jan De Nul Dredging LTD

Le plan directeur de développement a été approuvé par Son Altesse Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis et dirigeant de Dubaï en mai 2023, qui a déclaré à l'époque : « Palm Jebel Ali renforcera encore notre infrastructure urbaine et consolidera l'émergence de la ville en tant que l'une des principales métropoles du monde. Ce nouveau projet révolutionnaire reflète notre plan de développement stratégique axé sur l'amélioration de la qualité de vie et du bonheur des résidents ».

La zone de Palm Jebel Ali a reçu une nouvelle reconnaissance cette année lorsque Son Altesse Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, vice-premier ministre, ministre de la défense et président du conseil exécutif de Dubaï, a approuvé le plan directeur pour le développement de la plage de Jebel Ali sur une distance de 6,6 kilomètres. Le projet comprend une plage de sable de cinq kilomètres, qui sera aménagée par Nakheel, ainsi qu'une plage de mangrove de 1,6 kilomètre de long, qui sera aménagée par la municipalité de Dubaï.

Khalid Al Malik, directeur général de Dubai Holding Real Estate, a déclaré : « Chez Nakheel, nous croyons au développement des rêves, inspirés par la vision de nos dirigeants et les espoirs de notre peuple. Les progrès rapides que nous observons actuellement sur le terrain à Palm Jebel Ali témoignent du grand succès de nos partenariats clés et de nos efforts conjoints pour garantir le respect de nos engagements ».

Plusieurs contrats clés pour le projet ont été attribués tout au long de l'année 2024, notamment la construction d'une nouvelle route de 6 kilomètres, les contrats pour les travaux maritimes de l'île, le dragage, la récupération des terres, le profilage de la plage et la mise en place du sable, qui soutiennent directement la construction des villas. Les huit premières frondes du projet devraient être prêtes à accueillir l'infrastructure des villas et les travaux de génie civil d'ici le premier trimestre 2025.

Le contrat pour la construction de villas exclusives de luxe sur les six premières frondes du projet a également été attribué et devrait être achevé à la fin de l'année 2026. Nakheel a récemment annoncé son partenariat avec la Dubai Electricity and Water Authority pour le développement de deux sous-stations sur Palm Jebel Ali.

Vidéo : Palm Jebel Ali

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2552884/Nakheel_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2552885/Nakheel_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2552886/Nakheel_3.jpg