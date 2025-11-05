Автомобильные новости Китая: Глобальный запуск матрицы продуктов SDAC компании Weichai New Energy Commercial Vehicle

ЦИНДАО, Китай, 5 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Качественный продукт должен не только демонстрировать отличную производительность, но и всесторонне удовлетворять растущие потребности пользователей. Недавно на глобальной конференции по сотрудничеству Weichai New Energy Commercial Vehicle стратегический зарубежный бренд SDAC представил надежный портфель продуктов, продемонстрировав свое видение и стратегическое позиционирование в отрасли легких грузовиков.

Являясь стопроцентной дочерней компанией Weichai Group, компания Weichai New Energy Commercial Vehicle полностью интегрирована в глобальную инновационную структуру группы. Опираясь на промышленную базу, охватывающую более 150 стран и регионов, поддерживаемую почти 3000 сервисными точками, компания создала всеобъемлющее технологическое преимущество, охватывающее от силовой установки до полного производства автомобилей. Разнообразная линейка продуктов включает в себя средние, легкие, малые и минигрузовики для удовлетворения различных эксплуатационных требований, при этом постоянное развитие сосредоточено на повышении производительности, превосходном качестве и оптимизированной рентабельности. Стандартизированная система «от заказа до поставки» компании, интегрированная локальная стратегия продаж и обслуживания и общенациональная гарантийная политика обеспечивают всестороннюю поддержку клиентов.

Ключевым направлением в разработке продукта является локализованная адаптация. Компания внедрила специализированные усовершенствования системы управления температурным режимом для экстремальных высокотемпературных условий на Ближнем Востоке, провела профессиональную антикоррозионную модернизацию для высоковлажных и высокосолевых сред в Юго-Восточной Азии и Америке, а также разработала индивидуальные решения для стран СНГ. К ним относятся модели, предназначенные для сурового холодного климата, русскоязычные приборные панели, низкотемпературные пусковые системы, парковочные обогреватели и шасси с передовыми антикоррозийными обработками.

Матрица продуктов SDAC нового поколения предназначена для лучшего обслуживания глобальных клиентов. Серия SDAC N, позиционируемая в сегменте легких грузовиков среднего и высокого класса, в основном предназначена для дистрибуции супермаркетов и логистики холодильных цепей. Ее уникальная интеллектуальная адаптивная трансмиссия, состоящая из трех основных компонентов, совместима с различными платформами шасси и обеспечивает 10% экономию топлива по сравнению с конкурентами. Она может похвастаться ведущей в отрасли легкой конструкцией с исключительной несущей способностью, увеличенным интервалом замены масла 2 года/120 000 км, эксплуатацией без технического обслуживания в течение всего срока службы, безопасной конструкцией в виде птичьей клетки и новым эргономичным интерьером.

Серия SDAC N18, грузовик средней грузоподъемности, способный перевозить 12-тонные грузы, подходит для средних и дальних перевозок. Он оснащен двигателем Weichai мощностью 162 лошадиные силы и 800 Н•м крутящего момента, а также быстрой коробкой передач. Стандартные функции включают многофункциональное рулевое колесо, круиз-контроль, автоматический климат-контроль, цветной центральный ЖК-дисплей и ABS.

Коммерческий автомобиль Weichai New Energy предоставит клиентам комплексные экологические решения полного жизненного цикла, придав новый импульс мировому рынку легких грузовиков высокого класса.

