Автомобильные новости Китая: бренд Weichai NECV SDAC завоевал мировую известность после 71% скачка продаж за рубежом

ЦИНДАО, Китай, 4 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- На недавней Глобальной партнерской конференции Weichai NECV ключевые анонсы сигнализировали об ускоренной глобальной экспансии. С этого года зарубежные продажи бренда выросли на 71% в годовом исчислении, демонстрируя сильный рост. Между тем, зарубежный стратегический бренд SDAC запустил новую глобальную линейку продуктов, повысив конкурентоспособность в секторе легких коммерческих автомобилей.

На конференции бренд SDAC представил несколько новых моделей, в том числе грузовики средней и высокой грузоподъемности серии N и грузовики средней грузоподъемности N18, охватывающие различные сценарии от городской логистики до средне- и дальнемагистральных перевозок. Примечательно, что легкие грузовики серии N привлекли внимание своей «системой Golden Power» и ведущей топливной эффективностью, предлагая такие преимущества, как легкая конструкция, высокая грузоподъемность и длительные циклы технического обслуживания. Среднетоннажные грузовики серии N18 оснащены двигателями Weichai и быстрыми коробками передач, предлагающими высокую мощность и комплексные функции для удовлетворения транспортных потребностей грузов весом 12 тонн и более.

Представители клиентов из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, СНГ и Северной и Южной Америки выразили большой интерес к новым продуктам SDAC и высоко оценили их качество.

Секрет успеха SDAC заключается в интегрированной модели «НИОКР — Цепочка поставок — Обслуживание», которая формирует прочную основу для глобальной экспансии.

Для НИОКР используются ресурсы мирового класса для локализованной адаптивной разработки: улучшенное управление температурой для жаркого климата на Ближнем Востоке, антикоррозийная защита для высокосолевых сред Юго-Восточной Азии/Америки и низкотемпературный запуск для СНГ – это не просто экспорт продукции.

На уровне цепочки поставок Weichai NECV объединяет преимущества внутренних ресурсов Weichai, таких как Fast и HanDe Axle, с внешними партнерами, такими как Bosch и CATL, формируя стабильную, эффективную и технологически перспективную «международную цепочку поставок верхнего уровня».

На уровне сети обслуживания канал «маркетинг и сервисная интеграция», построенный более чем 2000 станциями технического обслуживания и более чем 13 000 инженеров по послепродажному обслуживанию по всему миру, стал секретом завоевания долгосрочного доверия зарубежных клиентов.

В будущем Weichai NECV планирует выпускать больше новых продуктов для удовлетворения все более разнообразных логистических и транспортных потребностей глобальных клиентов. Для достижения этой цели компания сосредоточится на четырех основных системах: создание локализованной производственной системы, совершенствование талантливых и организационных систем, оптимизация систем маркетинга и обслуживания, а также создание политических и финансовых систем. Он будет постепенно трансформироваться из простой модели выпуска продукции в комплексную модель выпуска «продукт + услуга + система», непрерывно придавая новый импульс рынку легких грузовиков высокого класса.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2837193/image_5001166_8769341.jpg