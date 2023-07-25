Промышленные датчики воздуха от Innodisk, повышающие эффективность применения ИИ

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Innodisk Corporation

25 июл, 2023, 13:45 BST

Innodisk представляет комплексное решение для промышленных датчиков воздуха, повышающее эффективность применения граничных технологий искусственного интеллекта

ТАЙБЭЙ, 25 июля 2023 г. /PRNewswire/-- Компания Innodisk, являющаяся одним из ведущих мировых поставщиков решений на основе искусственного интеллекта, делает шаг в направлении передовых технологий искусственного интеллекта. Совместно со своим дочерним предприятием Sysinno, компания представила новое решение для промышленных датчиков воздуха, обеспечивающее точное распознавание, простоту внедрения и минимальную вычислительную мощность. Данные модули обеспечивают мониторинг температуры, влажности и шести индексов качества воздуха, включая твердые частицы (PM5, PM10), монооксид углерода (CO), диоксид углерода (CO2), формальдегид (HHHO), общие летучие органические соединения (TVOC), озон (OOWE) и др. Благодаря своему уникальному алгоритму и внедрению оригинальных сенсорных головок ведущих мировых брендов модули обеспечивают точность и надежность распознавания.

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Innodisk introduces industrial Air Sensor Module solution to add value to Edge AI application
Innodisk introduces industrial Air Sensor Module solution to add value to Edge AI application

Они легко интегрируются с различными системами, включая промышленные персональные компьютеры (IPC), ПК, периферийные серверы и встроенные системы через интерфейс I2C или платы USB Sensor Carrier. В то же время конструкция модуля гарантирует минимальное потребление вычислительной мощности и предотвращает избыточное нагревание во время работы. Кроме того, благодаря первоклассному качеству внутреннего производственного процесса Innodisk и строгому соблюдению промышленных стандартов модули прошли множество сторонних испытаний на точность, благодаря чему превзошли другие датчики воздуха OEM, доступные на рынке, и могут смело примененяться в различных сферах.

Модули могут интегрироваться в интеллектуальные столбы, зарядные станции для электромобилей и киоски, что существенно повышает ценность этих устройств в плане быстрого расширения умных городов. Установка модулей в больницах и медицинских центрах повышает качество воздуха и обслуживания. Интеллектуальные предприятия могут внедрять эти модули для оптимизации уровней влажности и качества воздуха и обеспечения благополучия работников.

Инновационные модули датчиков воздуха Innodisk сочетают в себе опыт в области встроенных приложений и специализацию Sysinno в области анализа воздуха с более чем десятилетним опытом и ведущим участием в более чем 500 важнейших глобальных проектах. Устройства предлагают комплексное и надежное решение для повышения качества воздуха и содействия более здоровому и устойчивому будущему.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2160809/PR_Air_Sensor_Module.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1454282/4178549/Innodisk_Logo.jpg

SOURCE Innodisk Corporation

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