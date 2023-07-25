Промышленные датчики воздуха от Innodisk, повышающие эффективность применения ИИ

Innodisk представляет комплексное решение для промышленных датчиков воздуха, повышающее эффективность применения граничных технологий искусственного интеллекта

ТАЙБЭЙ, 25 июля 2023 г. /PRNewswire/-- Компания Innodisk, являющаяся одним из ведущих мировых поставщиков решений на основе искусственного интеллекта, делает шаг в направлении передовых технологий искусственного интеллекта. Совместно со своим дочерним предприятием Sysinno, компания представила новое решение для промышленных датчиков воздуха, обеспечивающее точное распознавание, простоту внедрения и минимальную вычислительную мощность. Данные модули обеспечивают мониторинг температуры, влажности и шести индексов качества воздуха, включая твердые частицы (PM5, PM10), монооксид углерода (CO), диоксид углерода (CO2), формальдегид (HHHO), общие летучие органические соединения (TVOC), озон (OOWE) и др. Благодаря своему уникальному алгоритму и внедрению оригинальных сенсорных головок ведущих мировых брендов модули обеспечивают точность и надежность распознавания.

Innodisk introduces industrial Air Sensor Module solution to add value to Edge AI application

Они легко интегрируются с различными системами, включая промышленные персональные компьютеры (IPC), ПК, периферийные серверы и встроенные системы через интерфейс I2C или платы USB Sensor Carrier. В то же время конструкция модуля гарантирует минимальное потребление вычислительной мощности и предотвращает избыточное нагревание во время работы. Кроме того, благодаря первоклассному качеству внутреннего производственного процесса Innodisk и строгому соблюдению промышленных стандартов модули прошли множество сторонних испытаний на точность, благодаря чему превзошли другие датчики воздуха OEM, доступные на рынке, и могут смело примененяться в различных сферах.

Модули могут интегрироваться в интеллектуальные столбы, зарядные станции для электромобилей и киоски, что существенно повышает ценность этих устройств в плане быстрого расширения умных городов. Установка модулей в больницах и медицинских центрах повышает качество воздуха и обслуживания. Интеллектуальные предприятия могут внедрять эти модули для оптимизации уровней влажности и качества воздуха и обеспечения благополучия работников.

Инновационные модули датчиков воздуха Innodisk сочетают в себе опыт в области встроенных приложений и специализацию Sysinno в области анализа воздуха с более чем десятилетним опытом и ведущим участием в более чем 500 важнейших глобальных проектах. Устройства предлагают комплексное и надежное решение для повышения качества воздуха и содействия более здоровому и устойчивому будущему.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2160809/PR_Air_Sensor_Module.jpg

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SOURCE Innodisk Corporation