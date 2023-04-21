В честь Дня Земли Tianlong борется за обеспечение пищевой безопасности с помощью системы Biolum

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Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd

21 апр, 2023, 16:14 BST

В честь Дня Земли 2023 компания Tianlong борется за обеспечение безопасной пищевой продукции с помощью своей портативной системы гигиенического АТФ-контроля Biolum 

СИАНЬ, Китай, 21 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Tianlong, инновационная высокотехнологичная компания, специализирующаяся на разработке продуктов молекулярной диагностики, сплотилась в этом году вокруг темы Дня Земли «Инвестируйте в нашу планету», который приходится на 23 апреля 2023 года, подчеркивая жизненно важное значение инвестирования времени, ресурсов и энергии в решение экологических проблем, которые напрямую затрагивают все живое на Земле. Деятельность компании Tianlong направлена на развитие полезных для здоровья и экологически устойчивых продовольственных систем, способствующих поддержанию здоровой и чистой окружающей среды.

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Tianlong Biolum Portable ATP Hygiene Monitoring System
Tianlong Biolum Portable ATP Hygiene Monitoring System

Tianlong уделяет пристальное внимание проблемам гигиены окружающей среды и безопасности пищевых продуктов, которые вызываются болезнями пищевого происхождения. Благодаря решению для определения чистоты, поддерживаемому портативной системой гигиенического АТФ-контроля Biolum, между здоровьем животных и человека выстраиваются гармоничное сотрудничество, которое обеспечивает безопасность пищевых продуктов для бесчисленного количества людей во всем мире.

Портативная система гигиенического контроля Biolum от Tianlong, которая является мощным инструментом для реализации и управления программами контроля гигиены, в полной мере пользуется преимуществами прогрессивного метода с использованием тампонов во время тестирования, позволяя быстро оценивать уровни гигиены и получать результаты, которые отражаются на экране портативного устройства для удобства пользователя. Систему Biolum от компании Tianlong можно использовать для обнаружения с помощью тампонов микробиологического загрязнения на поверхностях и в воде, проверяя экологически безопасным способом соответствие производственных линий строгим гигиеническим требованиям, и помогая предприятиям избежать экономических потерь из-за некачественных пищевых продуктов, тем самым сокращая излишние производственные отходы.

Молниеносная и очень портативная, при весе менее 300 граммов с батареей, система гигиенического АТФ-контроля Biolum от Tianlong может предоставлять результаты одного теста за 10 секунд и имеет впечатляющую чувствительность обнаружения вещества до 10 -16 моль АТФ. Она принимает участие в процессе контроля безопасности пищевых продуктов и обеспечения гигиены во время многих крупных мероприятий, включая Национальные игры, саммит G20 и Давосский форум, а также имеет множество применений в области общественного питания, здравоохранения и защиты окружающей среды.

Генеральный директор компании Tianlong Ли Мин (Li Ming) заявил следующее: «Инвестирование в нашу планету имеет основополагающее значение для ее защиты и является лучшим способом обеспечения процветающего будущего для жителей Земли. Компания Tianlong использует свою запатентованную технологию мирового класса для поддержки Дня Земли с помощью практических и измеримых действий, и мы полны решимости укрепить здоровье и безопасность людей в целях защиты нашей планеты и поддержки здоровых, счастливых и процветающих сообществ по всему миру».

Более подробная информация представлена на сайте компании Tianlong и ее страницах в LinkedIn, Facebook и Twitter.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2060155/20230421170946.jpg

SOURCE Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd

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