Anlässlich des Earth Days 2023 setzt sich Tianlong mit seinem tragbaren ATP-Hygieneüberwachungssystem Biolum für die Wahrung der Lebensmittelsicherheit ein

XI'AN, China, 21. April 2023 /PRNewswire/ - Tianlong, ein innovatives Hightech-Unternehmen, das sich auf molekulardiagnostische Produkte spezialisiert hat, macht auf das diesjährige Motto des Earth Days Invest in Our Planet aufmerksam, der am 23. April 2023 begangen wird, und betont, wie wichtig es ist, Zeit, Ressourcen und Energie in die Lösung von Umweltproblemen zu investieren, die alle Lebewesen auf der Erde unmittelbar betreffen. Tianlong setzt sich für die Förderung gesunder und nachhaltiger Lebensmittelsysteme ein, die zu einer gesunden und sauberen Umwelt beitragen.

Tianlong Biolum Portable ATP Hygiene Monitoring System

Tianlong widmet der Umweltgesundheit und der Lebensmittelsicherheit durch lebensmittelbedingte Erkrankungen große Aufmerksamkeit. Durch die vom tragbaren ATP-Hygieneüberwachungssystem von Biolum unterstützte Lösung zur Erkennung von Sauberkeit wird eine harmonische Zusammenarbeit zwischen der Gesundheit von Mensch und Tier aufgebaut, die die Lebensmittelsicherheit von unzähligen Menschen auf der ganzen Welt gewährleistet.

Das tragbare ATP-Hygieneüberwachungssystem Biolum von Tianlong ist ein leistungsfähiges Werkzeug für die Umsetzung und Verwaltung von Hygieneüberwachungsprogrammen. Es nutzt die Vorteile des progressiven Abstrichtests und ermöglicht eine schnelle Bewertung des Hygienestandards, wobei die Ergebnisse bequem auf dem Bildschirm des tragbaren Geräts angezeigt werden. Mit Biolum von Tianlong können mikrobielle Verunreinigungen auf Oberflächen und im Wasser mit Hilfe von Abstrichtupfern nachgewiesen werden. So wird sichergestellt, dass die Produktionslinien strenge Hygieneanforderungen auf umweltfreundliche Weise erfüllen, während Unternehmen wirtschaftliche Verluste aufgrund minderwertiger Lebensmittel vermeiden und somit unnötige Produktionsabfälle reduzieren können.

Das blitzschnelle und besonders mobile Biolum ATP-Hygieneüberwachungssystem von Tianlong wiegt mit Batterie weniger als 300 Gramm und kann in 10 Sekunden Testergebnisse mit einer beeindruckenden Nachweisempfindlichkeit von bis zu 10 -16 Mol ATP erzielen. Es hat bei der Überwachung der Lebensmittelsicherheit und der Hygienesicherung bei vielen Großveranstaltungen wie den National Games, dem G20-Gipfel und dem Forum im Davos geholfen und findet vielfältige Anwendung in den Bereichen Umweltschutz, Lebensmittelversorgung und Gesundheitswesen.

Li Ming, Geschäftsführer von Tianlong, erklärte dazu: „Investitionen in unseren Planeten sind von grundlegender Bedeutung für dessen Schutz und der beste Weg, um den Bewohnern der Erde eine erfolgreiche Zukunft zu sichern. Tianlong setzt seine firmeneigene Weltklasse-Technologie ein, um den Earth Day mit praktischen und messbaren Maßnahmen zu unterstützen. Wir sind entschlossen, die Gesundheit und Sicherheit der Menschen zu fördern, um unseren Globus zu schützen und gesunde, glückliche und wohlhabende Gemeinschaften weltweit zu unterstützen."

