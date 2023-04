Para el Día de la Tierra 2023, Tianlong promueve la salvaguardia de la seguridad alimentaria con su sistema ATP portátil Biolum para el monitoreo de la higiene

XI'AN, China, 21 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Tianlong, una innovadora empresa de alta tecnología especializada en productos de diagnóstico molecular, se moviliza en torno al eslogan "Invertir en nuestro planeta" del Día de la Tierra de este año, que se celebra el 23 de abril, y destaca la importancia vital de invertir en tiempo, recursos y energía con el objetivo de resolver problemas medioambientales que afectan de manera directa a todos los seres vivos de la Tierra. Tianlong se dedica a fortalecer sistemas alimentarios saludables y sostenibles que contribuyan a apoyar un medioambiente saludable y limpio.

Sistema de monitoreo de higiene Tianlong Biolum Portable ATP (PRNewsfoto/Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd)

La compañía se interesa de manera contundente en los problemas de salud medioambiental y seguridad alimentaria causados por enfermedades transmitidas por los alimentos. Mediante la solución de detección de limpieza respaldada por el sistema ATP portátil Biolum para el monitoreo de la higiene, se construye una relación armoniosamente colaborativa entre la salud animal y humana que garantiza la seguridad alimentaria de innumerables personas en todo el mundo.

El sistema ATP portátil Biolum para el monitoreo de la higiene de Tianlong, una herramienta poderosa para la implementación y gestión de programas de monitoreo de la higiene, aprovecha al máximo el método de prueba progresiva con hisopos, lo que permite evaluar rápidamente los niveles de higiene y presenta los resultados de forma cómoda en la pantalla del dispositivo portátil. Biolum de Tianlong se puede utilizar para detectar contaminación microbiana en superficies y en agua utilizando hisopos, lo que garantiza que las líneas de producción cumplan con los estrictos requisitos de higiene de manera ecológica, a la vez que ayuda a las empresas a evitar pérdidas económicas debido a productos alimenticios de calidad inferior a la estándar y reduce desperdicios innecesarios de producción.

Gracias a su rápida velocidad de procesamiento y alta portabilidad, así como su peso inferior a 300 gramos con la batería, el sistema ATP portátil Biolum para el monitoreo de la higiene puede obtener los resultados de una prueba en 10 segundos con una impresionante sensibilidad de detección de hasta 10-16 mol de ATP. El sistema ya ha sido utilizado para monitoreos de seguridad alimentaria y garantizar la higiene en muchos eventos importantes, como los Juegos Nacionales, la Cumbre del G20 y el Foro de Davos, y tiene múltiples aplicaciones en las industrias de protección ambiental, servicios alimentarios y cuidado de la salud.

Li Ming, director ejecutivo de Tianlong, expresó: "Invertir en nuestro planeta es fundamental para protegerlo y es la mejor manera de garantizar un futuro próspero para los habitantes de la Tierra. Tianlong utiliza su tecnología patentada de clase mundial con el fin de apoyar el Día de la Tierra mediante acciones prácticas y mensurables, y estamos decididos a impulsar la salud y la seguridad humanas para proteger nuestro mundo y apoyar comunidades saludables, felices y prósperas en todo el planeta".

FUENTE Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd

