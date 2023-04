Para o Dia da Terra de 2023, a Tianlong defende a proteção da segurança alimentar com seu Biolum Portable ATP Hygiene Monitoring System

XI'AN, China, 21 de abril de 2023 /PRNewswire/ — Tianlong, uma empresa inovadora de alta tecnologia especializada em produtos de diagnóstico molecular, está se reunindo em torno do tema do Dia da Terra deste ano, Investir em Nosso Planeta, que ocorrerá em 23 de abril de 2023, destacando a importância vital de investir em time, recursos e energia para resolver questões ambientais que preocupam diretamente todos os seres vivos na Terra. A Tianlong se dedica a reforçar os sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis que contribuam para apoiar um ambiente saudável e limpo.

Sistema de monitoramento de higiene de ATP portátil bioluminescente Tianlong (PRNewsfoto/Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd)

A Tianlong presta muita atenção aos problemas de saúde ambiental e segurança alimentar causados por doenças transmitidas por alimentos. Por meio da solução de detecção de limpeza apoiada pelo sistema Biolum portable ATP Hygiene Monitoring, uma relação harmoniosamente colaborativa é construída entre a saúde animal e humana que garante a segurança alimentar de inúmeras pessoas em todo o mundo.

Uma ferramenta poderosa para implementar e gerenciar programas de monitoramento de higiene, o Biolum Portable ATP Hygiene Monitoring System da Tianlong aproveita ao máximo o método progressivo de teste com swab, permitindo que os níveis de higiene sejam avaliados rapidamente, com resultados convenientemente visualizados na tela do dispositivo portátil. O Tianlong's Biolum pode ser utilizado para detectar contaminação microbiana em superfícies e na água através de swabs, garantindo que as linhas de produção cumpram rigorosos requisitos de higiene de maneira ecologicamente correta, ao mesmo tempo em que ajuda as empresas a evitar perdas econômicas devido a produtos alimentícios abaixo do padrão, reduzindo assim o desperdício de produção desnecessário.

Extremamente rápido e altamente portátil, pesando menos de 300 gramas com a bateria, o Tianlong's Biolum Portable ATP Hygiene Monitoring System pode fornecer resultados para um teste em 10 segundos, com uma impressionante sensibilidade de detecção de até 10-16 mol de ATP. Ele tem ajudado na monitorização da segurança alimentar e garantia de higiene de muitos grandes eventos, incluindo os National Games, a G20 Summit e o Davos Forum e tem múltiplas aplicações nas indústrias de proteção ambiental, serviços de alimentação e cuidados de saúde.

Li Ming, CEO da Tianlong, disse: "Investir em nosso planeta é fundamental para protegê-lo e a melhor maneira de garantir um futuro próspero para os habitantes da Terra. A Tianlong utiliza sua tecnologia proprietária de classe mundial para apoiar o Dia da Terra com ações práticas e mensuráveis e estamos determinados a impulsionar a saúde e a segurança humana para proteger nosso mundo e apoiar comunidades saudáveis, felizes e prósperas em todo o mundo".

