Тайланд встречает 2024 в CentralWorld, единственный объект для отсчета в центре Бангкока

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CENTRAL PATTANA

03 янв, 2024, 05:11 GMT

БАНГКОК, 3 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Central Pattana plc, крупнейший застройщик в Таиланде и оператор 39 центральных торговых центров по всей стране, в сотрудничестве с ведущими государственным и частными партнерами, включая Туристическое управление Таиланда, Королевскую полицию Таиланда Городской администрации Бангкока, Ratchaprasong Square Trade Association (RSTA) и т. д., создали удивительный отсчет мирового класса, подтвердив свою двадцатилетнюю репутацию лучшего организатора отсчетов в мире, когда наступил исторический момент и сотни тысяч людей объединились, отсчитывая начало 2024 года.

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Thailand welcome 2024 at CentralWorld, Times Square of Asia - The only one World's Entertainment Countdown Landmark of All Time in the Heart of Bangkok
Thailand welcome 2024 at CentralWorld, Times Square of Asia - The only one World's Entertainment Countdown Landmark of All Time in the Heart of Bangkok
Thailand welcome 2024 at CentralWorld, Times Square of Asia - The only one World's Entertainment Countdown Landmark of All Time in the Heart of Bangkok
Thailand welcome 2024 at CentralWorld, Times Square of Asia - The only one World's Entertainment Countdown Landmark of All Time in the Heart of Bangkok

Входим в 2024 год в окрудении красивых футуристических фейерверков на 180 градусов, которые объединяют настоящие фейерверки со спецэффектами на экране Panoramix. Кроме того, это единственное место, которое объединяет артистов в жанре K-Pop, C-Pop и T-Pop на одной сцене. K-Pop: Youngjae Got 7, C-Pop: Патрик Наттават и целый ряд T-Pop-исполнителей, в том числе PP Krit и Биллкин Путтипон, BOWKYLION и коллаборация между Нонтом Танонтом и Инк Варунторн. Наконец, последний 15-минутный отсчет до 2024 года на экранах по всему Бангкоку.

Без сомнения, отсчет centralwOrld Bangkok cOuntdOwn 2024 был самым популярным местом отсчета в сердце Таиланда в течение более двух десятилетий. Кроме тесного сотрудничества centralwOrld с другими секторами в организации отсчета с 2000 года, расположенный в центре города Central World благодаря идеальной транспортной развязке и немаленькому торговому району Ратчапрасонг, который может вместить 250 000 тысяч, является лучшим местом для встречи нового года.

Это очередной год, когда centralwOrld организовывает новогодний обратный отсчет с людьми по всему миру, появившись на Таймс-сквер в Нью-Йорке, чтобы проводить последнюю ночь года вот уже в пятый раз подряд. Плюс живописные запоминающиеся моменты, что делает centralwOrld Bangkok cOuntdOwn 2024 символическим событием празднования Нового года в Таиланде, создавая запоминающиеся новогодние моменты подобно тому, как это происходит на знаменитых отсчетах по всему миру. Кроме того, мероприятие обеспечивает надежные меры безопасности для большого количества тайцев и иностранцев, а также способствует росту экономики страны.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2309495/S__2179720.jpg

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