BANCOC, 3 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A Central Pattana plc, desenvolvedora imobiliária número um da Tailândia e operadora de 39 shopping centers centrais em todo o país, em colaboração com os principais parceiros públicos e privados incluindo a Autoridade de Turismo da Tailândia, a Administração Metropolitana de Bancoc, a Polícia Real Tailandesa e a Ratchaprasong Square Trade Association (RSTA), entre outros, criou um evento fantástico de contagem regressiva de alto nível, reforçando sua reputação como a principal contagem regressiva de entretenimento do mundo, por mais de duas décadas, com o momento histórico em que centenas de milhares de pessoas se uniram para fazer a contagem regressiva até 2024.

O ano de 2024 foi recebido pelo espetacular show de fogos de artifício futurista de 180 graus, em uma combinação de fogos de artifício reais e exibições artísticas na tela Panoramix. Além disso, foi o único local que reuniu artistas de K-Pop, C-Pop e T-Pop no mesmo palco, divertindo o público com as estrelas do K-Pop, Youngjae Got 7, e do C-Pop, Patrick Nattawat, e vários artistas de T-Pop liderados por PP Krit e Billkin Putthipong, BOWKYLION e uma colaboração entre Nont Thanont x Ink Warunthorn, finalizando com a contagem regressiva de 15 minutos para 2024 nas telas de Bancoc.

Sem dúvida, o centralwOrld Bangkok cOuntdOwn 2024 tem sido o local mais popular para a contagem regressiva no centro da Tailândia há mais de duas décadas. Além das extensas colaborações do centralwOrld com outros setores na organização de eventos de contagem regressiva desde 2000, localizado no centro da cidade, com acesso fácil ao transporte e à vasta área de Ratchaprasong, com capacidade para receber mais de 250.000 pessoas, o Central World é o destino definitivo para o Ano Novo.

Este é mais um ano em que o centralwOrld celebrou os momentos da contagem regressiva do Ano Novo com pessoas de todo o mundo, sendo exibido na tela da Times Square, em Nova York, para concluir a última noite do ano, por cinco anos consecutivos. Esses momentos espetaculares e memoráveis garantem que o centralwOrld Bangkok cOuntdOwn 2024 seja um evento simbólico das comemorações de Ano Novo na Tailândia, criando a celebração mais notável de final de ano, semelhante a outros marcos de contagem regressiva pelo mundo. O evento também aplicou fortes medidas de segurança para garantir a confiança da grande multidão de tailandeses e turistas estrangeiros, tendo impulsionado a economia do país.

