La Thaïlande accueille 2024 à CentralWorld, le Times Square de l'Asie - le seul point de repère historique du compte à rebours au cœur de Bangkok

BANGKOK, 3 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Central Pattana plc, premier promoteur immobilier de Thaïlande et exploitant de 39 centres commerciaux Central dans tout le pays, en collaboration avec des partenaires publics et privés de premier plan, notamment l'Autorité thaïlandaise du tourisme, l'Administration métropolitaine de Bangkok, la Police royale thaïlandaise et la Ratchaprasong Square Trade Association (RSTA), a créé un compte à rebours sensationnel de classe mondiale, renforçant sa réputation de numéro un mondial du compte à rebours, depuis plus de deux décennies grâce à un moment historique qui a réuni des centaines de milliers de personnes pour un compte à rebours jusqu'en 2024.

Entrez dans l'année 2024 plongés dans un spectaculaire feu d'artifice futuriste à 180 degrés, mêlant de vrais feux d'artifice à des spectacles artistiques sur l'écran Panoramix. De plus, c'est le seul endroit qui rassemble des artistes de K-Pop, C-Pop et T-Pop sur la même scène, où l'on va s'éclater avec l'artiste de K-Pop, Youngjae Got 7 ; l'artiste de C-Pop, Patrick Nattawat et un certain nombre d'artistes de T-Pop dirigés par PP Krit et Billkin Putthipong, BOWKYLION et une collaboration entre Nont Thanont x Ink Warunthorn, ainsi que le compte à rebours final de 15 minutes jusqu'en 2024 qui passera sur des écrans dans tout Bangkok.

Il ne fait aucun doute que, centralwOrld Bangkok cOuntdOwn 2024 est le lieu le plus populaire du compte à rebours au cœur de la Thaïlande depuis plus de deux décennies. Outre les nombreuses collaborations établies par centralwOrld avec d'autres secteurs pour l'organisation d'événements liés au compte à rebours depuis 2000, Central World, niché au cœur de la ville et doté d'un accès facile aux transports et de la vaste zone de Ratchaprasong capable d'accueillir plus de 250 000 personnes, apparaît comme la destination ultime pour fêter la nouvelle année.

Cette année encore, centralwOrld a célébré le compte à rebours du Nouvel An avec les citoyens du monde entier, en passant sur l'écran de Times Square, à New York, pour clôturer la dernière nuit de l'année, et ce pour la cinquième année consécutive. De plus, grâce à ces moments spectaculaires et mémorables, centralwOrld Bangkok cOuntdOwn 2024 devient un événement symbolique de la célébration du Nouvel An en Thaïlande, offrant les moments de fin d'année les plus mémorables et les plus heureux, tout comme les points de repère du compte à rebours dans le monde entier. L'événement a également permis de mettre en place de solides mesures de sécurité pour rassurer la foule nombreuse de Thaïlandais et de touristes étrangers, et a stimulé l'économie du pays.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2309494/S__7004400.jpg