Революционное решение MIPI over Type-C от Innodisk для расширенного применения ИИ-зрения

Информация предоставлена

Innodisk Corporation

23 апр, 2024, 20:39 GMT

ТАЙБЭЙ, 23 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Innodisk, ведущий мировой поставщик решений для искусственного интеллекта, объявляет о начале выпуска первого в отрасли решения MIPI over Type-C. Эта эксклюзивная технология позволяет преодолеть традиционные ограничения длины кабеля MIPI, позволяя размещать встроенные модули камер дальше от системы. Это расширяет возможности применения визуального ИИ, особенно для интеллектуального производства и умных городов, позволяя беспрепятственно интегрировать высококачественные системы наблюдения в эти развивающиеся среды. 

Continue Reading
Innodisk Unveils Groundbreaking MIPI over Type-C Solution for Enhanced AI Vision Applications
Innodisk Unveils Groundbreaking MIPI over Type-C Solution for Enhanced AI Vision Applications

Растущая популярность приложений на основе компьютерного зрения в разных отраслях подчеркивает острую потребность в высококачественных и надежных решениях, касающихся камер. По мере того как компьютерное зрение становится краеугольным камнем развития ИИ, спрос на камеры промышленного класса продолжает расти. Компания Innodisk осознает эту необходимость и разработала решение MIPI over Type-C для решения проблем, с которыми сталкиваются системные интеграторы и разработчики систем наблюдения.

Технология Innodisk MIPI over Type-C увеличивает расстояние для подключения до 2 метров и более, преодолевая предыдущее ограничение длины кабеля 30 см и при этом сохраняя высокие характеристики. Эта технология позволяет беспрепятственно перейти на нестандартный интерфейс USB Type-C с помощью индивидуальной переходной платы и обеспечивает экономическую эффективность по сравнению с решениями от SerDes.  Кроме того, это решение было успешно реализовано для платформ NVIDIA Jetson, Intel x86 и ARM, т. к. компания Innodisk активно инвестирует в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), чтобы убедиться в дальнейшей совместимости с различными платформами, ускоряя для клиентов развертывание периферийных приложений ИИ.  

Модульные решения Innodisk MIPI over Type-C для камер широко используются в различных интеллектуальных системах. Они революционно меняют такие отрасли, как интеллектуальное производство, где автономные мобильные роботы (АМР) и вилочные погрузчики используют преимущества высококачественной визуализации и расширенного охвата. Это касается и общего транспорта, например на общие велосипеды эти модули устанавливаются для повышения безопасности и эффективности. Сочетая высокую пропускную способность с увеличением расстояния, это решение компании Innodisk устраняет ограничения по длине кабеля, открывая массу новых возможностей для интеллектуальных приложений.

Решение MIPI over Type-C компании Innodisk является существенным шагом вперед, основанным на ее широком ассортименте модулей MIPI-камер и беспрепятственной интеграции платформы. В том числе совместимости с NVIDIA Jetson, Intel 12-го и 13-го поколений, процессором Core Ultra, AMD Xilinx и NXP. Являясь единственным сертифицированным Intel партнером по производству MIPI-камер на Тайване, компания Innodisk тесно сотрудничает с производителями IPC, обладая профессиональными возможностями интеграции для всесторонней поддержки и обслуживания клиентов. Решение MIPI over Type-C готово изменить представления о будущем технологий машинного зрения, отличаясь производительностью, гибкостью и доступностью.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.innodisk.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2394398/Press_Photo_MIPI_over_Type_C.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/826938/Innodisk_Corporation_Logo.jpg

Другие материалы из этого источника

Innodisk Unveils Groundbreaking MIPI over Type-C Solution for Enhanced AI Vision Applications

Innodisk Unveils Groundbreaking MIPI over Type-C Solution for Enhanced AI Vision Applications

Innodisk, a leading global AI solution provider, announces the launch of its industry's first MIPI over Type-C solution. This exclusive technology...
Innodisk демонстрирует интеграцию периферийного ИИ на NVIDIA GTC

Innodisk демонстрирует интеграцию периферийного ИИ на NVIDIA GTC

Innodisk, один из ведущих мировых поставщиков решений для искусственного интеллекта, демонстрирует свой опыт интеграции периферийного ИИ на выставке...
Другие выпуски новостей из этого источника

Обзор

Image1

Computer & Electronics

Image1

Computer Hardware

Image1

Computer Hardware

Image1

Peripherals

Выпуски новостей схожей тематики