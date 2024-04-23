Революционное решение MIPI over Type-C от Innodisk для расширенного применения ИИ-зрения

ТАЙБЭЙ, 23 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Innodisk, ведущий мировой поставщик решений для искусственного интеллекта, объявляет о начале выпуска первого в отрасли решения MIPI over Type-C. Эта эксклюзивная технология позволяет преодолеть традиционные ограничения длины кабеля MIPI, позволяя размещать встроенные модули камер дальше от системы. Это расширяет возможности применения визуального ИИ, особенно для интеллектуального производства и умных городов, позволяя беспрепятственно интегрировать высококачественные системы наблюдения в эти развивающиеся среды.

Innodisk Unveils Groundbreaking MIPI over Type-C Solution for Enhanced AI Vision Applications

Растущая популярность приложений на основе компьютерного зрения в разных отраслях подчеркивает острую потребность в высококачественных и надежных решениях, касающихся камер. По мере того как компьютерное зрение становится краеугольным камнем развития ИИ, спрос на камеры промышленного класса продолжает расти. Компания Innodisk осознает эту необходимость и разработала решение MIPI over Type-C для решения проблем, с которыми сталкиваются системные интеграторы и разработчики систем наблюдения.

Технология Innodisk MIPI over Type-C увеличивает расстояние для подключения до 2 метров и более, преодолевая предыдущее ограничение длины кабеля 30 см и при этом сохраняя высокие характеристики. Эта технология позволяет беспрепятственно перейти на нестандартный интерфейс USB Type-C с помощью индивидуальной переходной платы и обеспечивает экономическую эффективность по сравнению с решениями от SerDes. Кроме того, это решение было успешно реализовано для платформ NVIDIA Jetson, Intel x86 и ARM, т. к. компания Innodisk активно инвестирует в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), чтобы убедиться в дальнейшей совместимости с различными платформами, ускоряя для клиентов развертывание периферийных приложений ИИ.

Модульные решения Innodisk MIPI over Type-C для камер широко используются в различных интеллектуальных системах. Они революционно меняют такие отрасли, как интеллектуальное производство, где автономные мобильные роботы (АМР) и вилочные погрузчики используют преимущества высококачественной визуализации и расширенного охвата. Это касается и общего транспорта, например на общие велосипеды эти модули устанавливаются для повышения безопасности и эффективности. Сочетая высокую пропускную способность с увеличением расстояния, это решение компании Innodisk устраняет ограничения по длине кабеля, открывая массу новых возможностей для интеллектуальных приложений.

Решение MIPI over Type-C компании Innodisk является существенным шагом вперед, основанным на ее широком ассортименте модулей MIPI-камер и беспрепятственной интеграции платформы. В том числе совместимости с NVIDIA Jetson, Intel 12-го и 13-го поколений, процессором Core Ultra, AMD Xilinx и NXP. Являясь единственным сертифицированным Intel партнером по производству MIPI-камер на Тайване, компания Innodisk тесно сотрудничает с производителями IPC, обладая профессиональными возможностями интеграции для всесторонней поддержки и обслуживания клиентов. Решение MIPI over Type-C готово изменить представления о будущем технологий машинного зрения, отличаясь производительностью, гибкостью и доступностью.

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