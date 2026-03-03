Клиника Bright Eye Clinic получила государственную аккредитацию на фоне развития медицинского туризма в Корее

СЕУЛ, Южная Корея, 3 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Клиника Bright Eye Clinic объявила о получении официальной аккредитации по Корейской программе аккредитации медицинских учреждений, обслуживающих иностранных пациентов (KAHF), реализуемой Корейским институтом развития здравоохранения (KHIDI) при Министерстве здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея.

Аккредитация действительна с 25 апреля 2025 года по 24 апреля 2029 года, что делает Bright Eye Clinic единственной офтальмологической клиникой в Сеуле, обладающей данной сертификацией.

Bright Eye Clinic Achieves Government Accreditation Amid Korea’s Medical Tourism Growth

Отрасль медицинского туризма Южной Кореи продолжает активно развиваться. В 2024 году число иностранных пациентов достигло 1,17 млн человек, впервые превысив отметку в один миллион. Процедуры коррекции зрения, такие как SMILE, LASIK и LASEK, всё чаще выбираются иностранными пациентами, заинтересованными в эффективном лечении, предсказуемых сроках и высококвалифицированных специалистах.

Международное направление Bright Eye Clinic включает:

многоязычную поддержку на английском, китайском (традиционном и упрощённом), арабском, русском, японском, французском, монгольском и индонезийском языках;

персональных координаторов для пациентов;

индивидуальные разъяснения и персонализированные планы лечения;

эффективное планирование визитов и прозрачную ценовую политику;

помощь с оформлением визовых и страховых документов;

предоставление медицинской документации на английском и китайском языках для последующего наблюдения за рубежом.

Ранее клиника получила сертификат ZEISS (Германия) за выполнение более 100 000 процедур SMILE в 2022 году, а по состоянию на декабрь 2025 года общее количество проведенных процедур SMILE превысило 140 000.

«Получение аккредитации KAHF подчёркивает нашу приверженность безопасности пациентов и готовность к международной медицинской деятельности, — отметил представитель Bright Eye Clinic. — Мы гордимся тем, что предоставляем услуги рефракционной хирургии мирового уровня пациентам со всего мира».

Медицинские эксперты подчеркивают, что коррекция зрения требует индивидуального подхода и тщательного планирования, особенно в случае иностранных пациентов. Ожидается, что наличие аккредитации и соблюдение стандартизированных процедур будут способствовать укреплению доверия зарубежных пациентов, рассматривающих Корею как направление для безопасного и эффективного лечения.

