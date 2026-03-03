Клиника Bright Eye Clinic получила государственную аккредитацию на фоне развития медицинского туризма в Корее

Информация предоставлена

Bright Eye Clinic

03 мар, 2026, 07:00 GMT

СЕУЛ, Южная Корея, 3 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Клиника Bright Eye Clinic объявила о получении официальной аккредитации по Корейской программе аккредитации медицинских учреждений, обслуживающих иностранных пациентов (KAHF), реализуемой Корейским институтом развития здравоохранения (KHIDI) при Министерстве здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея.

Аккредитация действительна с 25 апреля 2025 года по 24 апреля 2029 года, что делает Bright Eye Clinic единственной офтальмологической клиникой в Сеуле, обладающей данной сертификацией.

Continue Reading
Bright Eye Clinic Achieves Government Accreditation Amid Korea’s Medical Tourism Growth
Bright Eye Clinic Achieves Government Accreditation Amid Korea’s Medical Tourism Growth

Отрасль медицинского туризма Южной Кореи продолжает активно развиваться. В 2024 году число иностранных пациентов достигло 1,17 млн человек, впервые превысив отметку в один миллион. Процедуры коррекции зрения, такие как SMILE, LASIK и LASEK, всё чаще выбираются иностранными пациентами, заинтересованными в эффективном лечении, предсказуемых сроках и высококвалифицированных специалистах.

Международное направление Bright Eye Clinic включает:

  • многоязычную поддержку на английском, китайском (традиционном и упрощённом), арабском, русском, японском, французском, монгольском и индонезийском языках;
  • персональных координаторов для пациентов;
  • индивидуальные разъяснения и персонализированные планы лечения;
  • эффективное планирование визитов и прозрачную ценовую политику;
  • помощь с оформлением визовых и страховых документов;
  • предоставление медицинской документации на английском и китайском языках для последующего наблюдения за рубежом.

Ранее клиника получила сертификат ZEISS (Германия) за выполнение более 100 000 процедур SMILE в 2022 году, а по состоянию на декабрь 2025 года общее количество проведенных процедур SMILE превысило 140 000.

«Получение аккредитации KAHF подчёркивает нашу приверженность безопасности пациентов и готовность к международной медицинской деятельности, — отметил представитель Bright Eye Clinic. — Мы гордимся тем, что предоставляем услуги рефракционной хирургии мирового уровня пациентам со всего мира».

Медицинские эксперты подчеркивают, что коррекция зрения требует индивидуального подхода и тщательного планирования, особенно в случае иностранных пациентов. Ожидается, что наличие аккредитации и соблюдение стандартизированных процедур будут способствовать укреплению доверия зарубежных пациентов, рассматривающих Корею как направление для безопасного и эффективного лечения.

Запросы направляйте через веб-сайт:

https://ru.brighteyesclinic.com/

Контакт для СМИ:

Юн Хван Цой (Younhwan Choi), отдел международного бизнеса, Bright Eye Clinic [[email protected]] | [+82-10-4409-3994]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2921227/image1.jpg

Другие материалы из этого источника

Bright Eye Clinic Achieves Government Accreditation Amid Korea's Medical Tourism Growth

Bright Eye Clinic Achieves Government Accreditation Amid Korea's Medical Tourism Growth

Bright Eye Clinic announced its official accreditation under the Korean Accreditation Program for Hospitals Serving Foreign Patients (KAHF),...
Другие выпуски новостей из этого источника

Обзор

Travel

Travel

Health Care & Hospitals

Health Care & Hospitals

Medical Pharmaceuticals

Medical Pharmaceuticals

Awards

Awards

Выпуски новостей схожей тематики