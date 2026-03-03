Bright Eye Clinic Raih Akreditasi Pemerintah di Tengah Pesatnya Perkembangan Wisata Medis Korea

Sektor wisata medis Korea Selatan terus mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2024, jumlah pasien asing mencapai 1,17 juta orang, untuk pertama kalinya melampaui satu juta pasien dalam satu tahun. Prosedur koreksi penglihatan seperti SMILE, LASIK, dan LASEK semakin diminati oleh pasien internasional yang mencari layanan yang efisien, jadwal yang terencana dengan baik, serta keahlian dokter spesialis.

Layanan internasional Bright Eye Clinic meliputi:

Dukungan multibahasa — Bahasa Inggris, Mandarin (Aksara Tradisional dan Sederhana), Arab, Rusia, Jepang, Perancis, Mongolia, dan Indonesia

Koordinator khusus untuk pasien

Penjelasan dan rencana perawatan sesuai kebutuhan setiap pasien

Penyusunan jadwal yang efisien dan biaya transparan

Bantuan pengurusan dokumen visa dan asuransi

Rekam medis dalam bahasa Inggris dan Mandarin untuk tindak lanjut di luar negeri

Sebelumnya, klinik ini juga meraih sertifikasi dari ZEISS (Jerman) setelah melakukan 100.000 prosedur SMILE pada 2022. Hingga Desember 2025, Bright Eye Clinic telah menyelesaikan 140.000 prosedur SMILE.

"Keberhasilan kami meraih akreditasi KAHF menegaskan komitmen Bright Eye Clinic terhadap keselamatan pasien dan kesiapan layanan internasional," ujar juru bicara Bright Eye Clinic. "Kami bangga menghadirkan layanan prosedur bedah refraktif kelas dunia bagi pasien dari berbagai negara."

Para ahli medis menegaskan bahwa prosedur koreksi penglihatan memerlukan perencanaan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien, terutama bagi pasien internasional. Akreditasi serta sistem layanan yang terstandardisasi semakin meningkatkan kepercayaan pasien lintas negara yang mencari layanan kesehatan yang aman dan efisien di Korea Selatan.

Informasi selengkapnya: https://en.brighteyesclinic.com/

Narahubung Media

[Younhwan, Choi], International Business Dept. Bright Eye Clinic | [[email protected]] | [+82-10-4409-3994]

SOURCE Bright Eye Clinic