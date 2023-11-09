Выставка CIFF в Гуанчжоу 2024 пройдет в марте, с новым взглядом на дизайн домашней мебели

ГУАНЧЖОУ, Китай, 10 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Одна из крупнейших и наиболее влиятельных торговых выставок, посвященных домашней мебели, предметам домашнего декора и домашнему текстилю, наружной мебели, офисной мебели, коммерческой мебели и сырью, — Китайская международная выставка мебели (China International Furniture Fair, CIFF) в Гуанчжоу 2024 — пройдет в два этапа с 18 по 21 марта и с 28 по 31 марта 2024 года.

CIFF

В очередной раз собирая уникальное сочетание брендов, дизайнеров и продавцов со всего мира, 53-я выставка станет еще больше, раскинувшись на площади 830 000 квадратных метров и ожидая более 4000 экспонентов и 380 000 гостей. На выставке будут продемонстрированы инновационные работы, открывающие новые тенденции и меняющие будущее отрасли.

В рамках первого этапа выставки, который пройдет с 18 по 21 марта 2024 года, будет ярко представлен сектор домашней мебели. Экспонаты выставки специально подобраны, чтобы продемонстрировать новейшие и самые высококлассные образцы дизайна мебельных гарнитуров, индивидуальной обстановки всего дома, мягкой мебели, мебельной обивки, домашнего декора, текстиля и дворовой мебели. Посетители получат возможность познакомиться с раздвигающими границы инновациями, расширить свои бизнес-сети и воспользоваться собранными в одном месте услугами по поставкам мебели.

Приоритетом выставки CIFF в Гуанчжоу всегда был дизайн, что отражает ее объявленная тема «Тенденции дизайна, глобальная торговля и полная цепочка поставок». Выставка CIFF в Гуанчжоу 2024 года продолжит подчеркивать важность дизайна, и Выставка современного дизайна CIFF послужит платформой для знакомства гостей с пересечением творчества и устойчивого развития.

В период возросшего интереса к времяпровождению на свежем воздухе в мире после пандемии, сектор уличной мебели, солнцезащитных приспособлений и мебели для досуга, являющийся крупнейшим в Азии выставочным пространством, посвященным этой категории, в полной мере будет представлен на первом этаже в зоне B кантонского выставочного комплекса.

В то же время сектор мебели для столовых и гостиных, интересующий гостей со всего мира, ищущих первоклассный дизайн высшего уровня от лидеров отрасли, готовится к беспрецедентной презентации в зоне C и зоне E (PWTC Expo). На выставочной площади 150 000 квадратных метров будут представлены определяющие тенденции высококачественные изделия для удовлетворения спроса международных покупателей.

Сектор домашнего декора и домашнего текстиля, который считается самой высококлассной выставкой предметов для декорации интерьеров и обивочных тканей в Азии, переместится в новое помещение. Эта экспозиция, занимающая огромное выставочное пространство 85 000 квадратных метров, будет располагаться в восьми вновь построенных павильонах в зоне D кантонского выставочного комплекса.

Дополнительную информацию см. на сайте https://www.ciff-gz.com/en/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2268994/CIFF.jpg