Выставка CIFF в Гуанчжоу 2024 пройдет в марте, с новым взглядом на дизайн домашней мебели

Информация предоставлена

China International Furniture Fair (Guangzhou)

09 нояб, 2023, 22:14 GMT

ГУАНЧЖОУ, Китай, 10 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Одна из крупнейших и наиболее влиятельных торговых выставок, посвященных домашней мебели, предметам домашнего декора и домашнему текстилю, наружной мебели, офисной мебели, коммерческой мебели и сырью, — Китайская международная выставка мебели (China International Furniture Fair, CIFF) в Гуанчжоу 2024 — пройдет в два этапа с 18 по 21 марта и с 28 по 31 марта 2024 года.

Continue Reading
CIFF
CIFF

В очередной раз собирая уникальное сочетание брендов, дизайнеров и продавцов со всего мира, 53-я выставка станет еще больше, раскинувшись на площади 830 000 квадратных метров и ожидая более 4000 экспонентов и 380 000 гостей. На выставке будут продемонстрированы инновационные работы, открывающие новые тенденции и меняющие будущее отрасли.

В рамках первого этапа выставки, который пройдет с 18 по 21 марта 2024 года, будет ярко представлен сектор домашней мебели. Экспонаты выставки специально подобраны, чтобы продемонстрировать новейшие и самые высококлассные образцы дизайна мебельных гарнитуров, индивидуальной обстановки всего дома, мягкой мебели, мебельной обивки, домашнего декора, текстиля и дворовой мебели. Посетители получат возможность познакомиться с раздвигающими границы инновациями, расширить свои бизнес-сети и воспользоваться собранными в одном месте услугами по поставкам мебели.

Приоритетом выставки CIFF в Гуанчжоу всегда был дизайн, что отражает ее объявленная тема «Тенденции дизайна, глобальная торговля и полная цепочка поставок». Выставка CIFF в Гуанчжоу 2024 года продолжит подчеркивать важность дизайна, и Выставка современного дизайна CIFF послужит платформой для знакомства гостей с пересечением творчества и устойчивого развития.

В период возросшего интереса к времяпровождению на свежем воздухе в мире после пандемии, сектор уличной мебели, солнцезащитных приспособлений и мебели для досуга, являющийся крупнейшим в Азии выставочным пространством, посвященным этой категории, в полной мере будет представлен на первом этаже в зоне B кантонского выставочного комплекса.

В то же время сектор мебели для столовых и гостиных, интересующий гостей со всего мира, ищущих первоклассный дизайн высшего уровня от лидеров отрасли, готовится к беспрецедентной презентации в зоне C и зоне E (PWTC Expo). На выставочной площади 150 000 квадратных метров будут представлены определяющие тенденции высококачественные изделия для удовлетворения спроса международных покупателей.

Сектор домашнего декора и домашнего текстиля, который считается самой высококлассной выставкой предметов для декорации интерьеров и обивочных тканей в Азии, переместится в новое помещение. Эта экспозиция, занимающая огромное выставочное пространство 85 000 квадратных метров, будет располагаться в восьми вновь построенных павильонах в зоне D кантонского выставочного комплекса.

Дополнительную информацию см. на сайте https://www.ciff-gz.com/en/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2268994/CIFF.jpg

Другие материалы из этого источника

CIFF Guangzhou 2024 Set to Return in March, Offering New Visions for Home Furnishing Design

CIFF Guangzhou 2024 Set to Return in March, Offering New Visions for Home Furnishing Design

One of world's largest and most influential trade fairs dedicated to home furniture, home-decor and home-textiles, outdoor furniture, office...
Другие выпуски новостей из этого источника

Обзор

Image1

Office Products

Image1

Furniture and Furnishings

Image1

Household, Consumer & Cosmetics

Image1

Retail

Выпуски новостей схожей тематики