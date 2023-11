Le CIFF Guangzhou 2024 sera de retour en mars, avec de nouvelles perspectives pour le design de l'ameublement de maison

GUANGZHOU, Chine, 10 novembre 2023 /PRNewswire/ -- L'un des salons les plus importants et les plus influents au monde consacré au mobilier de maison, à la décoration et aux textiles d'intérieur, au mobilier d'extérieur, au mobilier de bureau, au mobilier commercial, aux machines d'ameublement et aux matières premières, le salon international du meuble de Chine (CIFF) Guangzhou 2024, se déroulera en deux phases, du 18 au 21 mars et du 28 au 31 mars 2024, à Guangzhou.

CIFF

Réunissant une fois de plus un mélange unique de marques, de designers et de détaillants mondiaux, la 53e édition de ce salon sera une mise à niveau qui s'étend sur 830 000 mètres carrés et prévoit d'accueillir plus de 4 000 exposants et 380 000 visiteurs. Y seront présentées des œuvres innovantes qui inspirent de nouvelles tendances et redessinent l'avenir de l'industrie.

La première phase du salon, qui se déroulera du 18 au 21 mars 2024, mettra en avant le secteur du mobilier de maison. Cette exposition est spécialement conçue pour présenter les conceptions les plus récentes et les plus haut de gamme en matière de mobilier de suite, de personnalisation de l'ensemble de la maison, de mobilier d'ameublement, de mobilier souple, de décoration intérieure, de textiles et de vie en plein air. Les participants auront l'occasion d'explorer des innovations qui repoussent les limites, d'étendre leurs réseaux commerciaux et de bénéficier de services centralisés pour l'achat de produits.

Le CIFF Guangzhou a toujours accordé la priorité au design, comme en témoigne son thème principal « Tendance du design, commerce mondial et chaîne d'approvisionnement complète ». Le CIFF Guangzhou 2024 continuera à mettre l'accent sur l'importance du design, avec le salon du design contemporain CIFF qui servira de plateforme aux visiteurs pour explorer l'intersection de la créativité et de la durabilité.

Suite au regain d'intérêt pour les activités de plein air dans le monde post-pandémique, le secteur des meubles d'extérieur, des parasols et des loisirs, qui est le plus grand espace d'exposition d'Asie consacré à cette catégorie, sera pleinement exposé au premier étage de la zone B du complexe de la foire de Canton.

L'espace Restauration et habitat, une destination pour les visiteurs du monde entier à la recherche d'un design haut de gamme, à la pointe de l'industrie, se prépare à organiser une exposition sans précédent dans les zones C et E (PWTC Expo). Sur une superficie de 150 000 mètres carrés, le salon proposera des produits innovants et de haute qualité répondant aux exigences des acheteurs internationaux.

Le secteur dédié à la décoration intérieure et aux textiles d'ameublement, reconnu comme la première exposition d'Asie pour les produits de décoration intérieure et les tissus d'ameublement, changera d'emplacement. Avec une surface d'exposition de 85 000 mètres carrés, il sera installé dans les huit pavillons nouvellement construits dans la zone D du complexe de la foire de Canton.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.ciff-gz.com/en/