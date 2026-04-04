CIFF Guangzhou 2026 завершается, укрепляя глобальные связи по всей цепочке сегмента товаров для дома

ГУАНЧЖОУ, Китай, 4 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- 31 марта завершилась 57-я Китайская международная мебельная ярмарка (CIFF Guangzhou 2026) на тему CONNECT•CREATE. Мероприятие, которое продлилось 8 дней, и в котором приняли участие более 5 100 экспонентов, 93,8 % из которых выбрали CIFF Guangzhou в качестве платформы для дебюта новых продуктов, приняло 353 106 профессиональных посетителей из 185 стран и регионов мира. Выставку посетили 64 291 международных участника, что на 13,2 % больше по сравнению с пиком 2025 года, установив новый рекорд. На протяжении всей ярмарки было проведено 111 параллельных мероприятий, наряду с дебютным выпуском девяти основных отчетов о тенденциях, что укрепило роль CIFF как лидера отрасли. Чтобы лучше обслуживать ближневосточных покупателей, которые не смогли присутствовать лично, на ярмарке была представлена инновационная служба удаленного поиска партнеров, сочетающая в себе прямую трансляцию с выставки с онлайн-взаимодействием в режиме реального времени. Благодаря этому было проведено 162 целевые сессии подбора поставщиков, что является подтверждением непрерывности международных закупок.

CIFF Guangzhou 2026 Wraps Up, Strengthening Global Links Across the Complete Home Industry Chain

Охватывая всю цепочку создания стоимости, ярмарка объединила глобальные ресурсы со своих трех флагманских выставок, чтобы стимулировать сотрудничество и рост отрасли.

Выставка Home Furniture Exhibition, которая проходила с 18 по 21 марта, исследовала путь дизайна от концепции к рынку для стимулирования роста. Проходившая на площади 430 000 кв. м, она способствовал глобальному обмену, поддерживая международные бренды, выходящие на рынок Китая, и помогая китайским брендам расширяться за рубежом. Тщательно организованные витрины показали эволюцию современной домашней эстетики. Отражая меняющийся образ жизни, выставка также освещала новые направления, такие как дружественные для домашних животных пространства, и дизайн с учетом возраста.

28-31 марта на выставке Office and Commercial Space Exhibition, посвященной теме «Устойчивое развитие», было представлено перспективное видение рабочих экосистем в сегментах «офисная среда», «офисные кресла» и «общественные коммерческие пространства». Посетители смогли увидеть «зеленые» принципы, вплетенные в дизайн, материалы и полный жизненный цикл продукта, подчеркивая прогресс в низкоуглеродных инновациях от концепции до применения. Интеллектуальные технологии также выступали в качестве основного двигателя, интегрируя интеллектуальные продукты, стратегии проектирования и системы обслуживания для создания связанных решений в различных пространствах и на рабочих местах, направляя отрасль к инклюзивному и устойчивому росту.

Одновременно проходила конференция CIFM/Interzum Guangzhou, которая объединила глобальные инновационные и промышленные цепочки для стимулирования трансформации производства. В области машинного оборудования было выделено интеллектуальное производство, объединяющее деревообрабатывающее и обивочное оборудование с Industry 4.0 и гибкими линиями для масштабируемых обновлений интеллектуального производства. В области мебельных материалов были продемонстрированы достижения в области CMF, функциональности и устойчивой отделки. В области оборудования представлены интеллектуальные решения, улучшающие дизайн дома и пространственную производительность.

Благодаря трем крупным выставкам, формирующим интегрированную платформу, связывающую творчество, производство и глобальную торговлю, CIFF 2026 объединила профессионалов отрасли во всем мире и укрепила позиции Гуанчжоу как ключевого международного мебельного центра.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2949624/CIFF_Guangzhou_2026_Wraps_Up_Strengthening_Global_Links_Across_Complete.jpg