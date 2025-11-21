Телевизор Dreame TV с дисплеем Aura Mini LED и саундбаром выходит на мировую арену

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 21 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Корпорация Dreame, ранее известная в основном как производитель интеллектуальной бытовой техники, расширяет свой портфель новой серией телевизоров с дисплеями mini LED, выпускаемыми компанией Shenzhen Televi Intelligent Technology Co., Ltd., технологическим предприятием корпорации Dreame. Недавно выпущенный телевизор Dreame TV, впервые представленный на ярких международных мероприятиях, включая выставку IFA в Берлине и AB Innovation Days, реализует стратегическую экспансию компании в экосистему умного дома, сосредоточенную на аудиовизуальных впечатлениях с эффектом погружения. Телевизор Dreame TV также украсит сцену на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе, США.

S100 V3000

На недавно открывшейся 138-й Кантонской ярмарке телевизоры Dreame TV серий V3000 и S100 продемонстрировали технологию Aura Mini LED. В телевизорах Dreame S100 применена технология Mini-LED для расширенного диапазона контрастности и точного управления яркостью. Благодаря пиковой яркости 1000 нит и технологии QLED+, обеспечивающей более 1,07 миллиарда цветов, каждая деталь отображается четко и реалистично. Специализированный ИИ-процессор Dreamind™ Pro интеллектуально масштабирует 2K-контент до качества, близкого к 4K, адаптируя цвет и повышая четкость для получения естественных, ярких изображений.

Кроме того, в серию S100 встроен саундбар с 11 динамиками мощностью 70 Вт с Dolby Atmos, создающий объемную звуковую среду на 270°. Серия S100 оснащена полностью интегрированной системой саундбара, что делает покупку этого телевизора функционально эквивалентной приобретению отдельного телевизора и отдельного саундбара.

Глобальный флагман Dreame, серия V3000, оснащена экраном «Black Crystal True Color» с отражательной способностью всего 1,8 %, что исключает блики в условиях яркого освещения. Дисплей Aura Mini LED Premium сочетает в себе технологии QLED и Mini LED, обеспечивая отображение 1 миллиарда цветов, покрытие цветовой гаммы DCI-P3 98 %, точность цветопередачи ΔE ≈ 0,7 и пиковую яркость 2800 нит.

Игровая производительность отличается частотой обновления 300 Гц, задержкой ввода 5,3 мс, а также поддержкой VRR, ALLM и AMD FreeSync™ Premium Pro. Интегрированная звуковая система Dreame Master Sound System 2.1.2ch с Dolby Atmos®, оснащенная специальным сабвуфером и двойным рупором, обеспечивает объемный звук 270°, не уступающий потрясающему изображению.

Лазерная модель Dreame T2 обеспечивает 120-дюймовое изображение в разрешении Full HD с автоматической коррекцией и звук 2 x 5 Вт, в ней добавлена работа от батареи, а ультракороткофокусный лазерный проектор T3 позволяет проецировать на большие экраны с минимального расстояния.

Компания Shenzhen Televi Intelligent Technology Co., Ltd. является технологическим предприятием корпорации Dreame, занимающимся развитием инноваций в области домашних аудиовизуальных технологий и технологий дисплеев. Основной технологический портфель компании, включающий динамический звуковой модуль, чип Dreamind™ AI, технологию отображения Aura MiniLED и операционную систему AtlasOS, обеспечивает интегрированные высококлассные решения для домашних развлечений.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2825887/S100.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2825888/V3000.jpg