Телевизор Dreame TV с дисплеем Aura Mini LED и саундбаром выходит на мировую арену

Информация предоставлена

Shenzhen Televi Intelligent Technology Co., Ltd.

21 нояб, 2025, 02:04 GMT

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 21 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Корпорация Dreame, ранее известная в основном как производитель интеллектуальной бытовой техники, расширяет свой портфель новой серией телевизоров с дисплеями mini LED, выпускаемыми компанией Shenzhen Televi Intelligent Technology Co., Ltd., технологическим предприятием корпорации Dreame. Недавно выпущенный телевизор Dreame TV, впервые представленный на ярких международных мероприятиях, включая выставку IFA в Берлине и AB Innovation Days, реализует стратегическую экспансию компании в экосистему умного дома, сосредоточенную на аудиовизуальных впечатлениях с эффектом погружения. Телевизор Dreame TV также украсит сцену на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе, США.

Continue Reading
S100
S100
V3000
V3000

На недавно открывшейся 138-й Кантонской ярмарке телевизоры Dreame TV серий V3000 и S100 продемонстрировали технологию Aura Mini LED. В телевизорах Dreame S100 применена технология Mini-LED для расширенного диапазона контрастности и точного управления яркостью. Благодаря пиковой яркости 1000 нит и технологии QLED+, обеспечивающей более 1,07 миллиарда цветов, каждая деталь отображается четко и реалистично. Специализированный ИИ-процессор Dreamind™ Pro интеллектуально масштабирует 2K-контент до качества, близкого к 4K, адаптируя цвет и повышая четкость для получения естественных, ярких изображений. 

Кроме того, в серию S100 встроен саундбар с 11 динамиками мощностью 70 Вт с Dolby Atmos, создающий объемную звуковую среду на 270°. Серия S100 оснащена полностью интегрированной системой саундбара, что делает покупку этого телевизора функционально эквивалентной приобретению отдельного телевизора и отдельного саундбара.

Глобальный флагман Dreame, серия V3000, оснащена экраном «Black Crystal True Color» с отражательной способностью всего 1,8 %, что исключает блики в условиях яркого освещения. Дисплей Aura Mini LED Premium сочетает в себе технологии QLED и Mini LED, обеспечивая отображение 1 миллиарда цветов, покрытие цветовой гаммы DCI-P3 98 %, точность цветопередачи ΔE ≈ 0,7 и пиковую яркость 2800 нит.

Игровая производительность отличается частотой обновления 300 Гц, задержкой ввода 5,3 мс, а также поддержкой VRR, ALLM и AMD FreeSync™ Premium Pro. Интегрированная звуковая система Dreame Master Sound System 2.1.2ch с Dolby Atmos®, оснащенная специальным сабвуфером и двойным рупором, обеспечивает объемный звук 270°, не уступающий потрясающему изображению.

Лазерная модель Dreame T2 обеспечивает 120-дюймовое изображение в разрешении Full HD с автоматической коррекцией и звук 2 x 5 Вт, в ней добавлена работа от батареи, а ультракороткофокусный лазерный проектор T3 позволяет проецировать на большие экраны с минимального расстояния.

Компания Shenzhen Televi Intelligent Technology Co., Ltd. является технологическим предприятием корпорации Dreame, занимающимся развитием инноваций в области домашних аудиовизуальных технологий и технологий дисплеев. Основной технологический портфель компании, включающий динамический звуковой модуль, чип Dreamind™ AI, технологию отображения Aura MiniLED и операционную систему AtlasOS, обеспечивает интегрированные высококлассные решения для домашних развлечений.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2825887/S100.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2825888/V3000.jpg

Другие материалы из этого источника

Aura Mini LED and Soundbar Within, Dreame TV Arrives on the Global Stage

Aura Mini LED and Soundbar Within, Dreame TV Arrives on the Global Stage

Dreame, previously known primarily for smart household appliances, is expanding its portfolio with a new series of mini LED televisions through...
Другие выпуски новостей из этого источника

Обзор

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Retail

Retail

Выпуски новостей схожей тематики