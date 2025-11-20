Didukung Aura Mini LED dan Soundbar Terintegrasi, Dreame TV Hadir di Pasar Global

Di Canton Fair ke-138 yang baru dibuka, seri Dreame TV V3000 dan S100 menampilkan teknologi Aura Mini LED. Televisi Dreame S100 menggunakan teknologi Mini-LED dengan rentang kontras yang lebih luas dan pengendalian kecerahan layar yang presisi. Dengan kecerahan puncak 1.000 nits dan teknologi QLED+ yang mampu menampilkan lebih dari 1,07 miliar warna, setiap detail gambar tampak tajam dan realistis. Prosesor AI khusus Dreamind™ Pro secara cerdas meningkatkan mutu konten 2K hingga mendekati 4K, serta menyesuaikan warna dan kejernihan layar agar tampak natural dan semakin menarik.

Selain itu, S100 dilengkapi soundbar dengan 11-driver berdaya 70W dengan Dolby Atmos, menghadirkan pengalaman suara imersif 270°. Berkat soundbar yang sangat terintegrasi ini, pelanggan hanya cukup membeli S100, tak perlu lagi membeli perangkat TV dan soundbar secara terpisah.

Produk unggulan Dreame untuk pasar global, V3000, menghadirkan "Black Crystal True Color Screen" dengan tingkat pantulan hanya 1,8% sehingga pengguna terbebas dari bayangan pada layar TV di lingkungan terang. Layar Aura Mini LED Premium V3000 memadukan teknologi QLED dan Mini LED, menampilkan 1 miliar warna dengan cakupan 98% DCI-P3, akurasi warna ΔE≈0,7, dan tingkat kecerahan puncak 2.800 nits.

Untuk gaming, performa V3000 memiliki refresh rate 300Hz, input lag 5,3ms, serta dukungan VRR, ALLM, dan AMD FreeSync™ Premium Pro. Sistem audio Dreame Master Sound System 2.1.2ch juga didukung Dolby Atmos®, lengkap dengan subwoofer khusus dan desain dual-horn, sehingga menghadirkan soundstage imersif 270° yang selaras dengan kualitas visualnya.

Model TV laser Dreame T2 menampilkan gambar dengan kualitas Full HD pada layar 120 inci dengan fitur koreksi otomatis dan audio 2x5W, serta mendukung penggunaan dengan baterai. Sementara, proyektor laser ultra-short-throw T3 menghasilkan tampilan layar besar dari jarak yang sangat dekat.

Shenzhen Televi Intelligent Technology Co., Ltd. merupakan perusahaan teknologi milik Dreame yang mengembangkan inovasi audiovisual dan teknologi layar untuk rumah. Portofolio teknologi inti Shenzhen Televi Intelligent Technology—meliputi dynamic sound engine, cip AI Dreamind™, teknologi layar Aura MiniLED, dan sistem operasi AtlasOS—mendukung solusi home entertainment terintegrasi dan berkualitas tinggi.

SOURCE Shenzhen Televi Intelligent Technology Co., Ltd.