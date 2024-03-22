Усилия Lacuna и Pixalate для качества трафика и борьбы с рекламным мошенничеством

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Lacuna

22 мар, 2024, 03:58 GMT

СИНГАПУР, 22 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня Lacuna объявила о возобновлении партнерства с Pixalate, ведущей на рынке платформой для защиты от мошенничества, обеспечения конфиденциальности и соблюдения нормативных требований. Lacuna использует решения Pixalate для обнаружения и предотвращения недействительного трафика (IVT), включая блокировку устройств с высоким риском, в сочетании с самостоятельно разработанным механизмом предотвращения недействительного трафика (IVT) Lacuna для фильтрации мошеннического трафика с высоким риском в режиме реального времени. В то же время Lacuna также проводит вторичную проверку подлинности трафика через сервис Post-Bid, предоставляемый Pixalate Analytics.

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«Мы рады сотрудничать с Pixalate ради предоставления нашим глобальным партнерам высококачественного рекламного трафика, свободного от мошенничества», - сказал Чарльз Хан (Charles Han), основатель и генеральный директор Lacuna. «Благодаря постоянным совместным усилиям и инновациям с обеих сторон мы создадим более здоровую, надежную и прозрачную экосистему программатик-рекламы, приносящую большую пользу пользователям, рекламодателям и рекламным платформам».

Pixalate имеет аккредитацию Совета по рейтингу СМИ (MRC) по обнаружению и фильтрации IVT в CTV, мобильных приложениях, мобильном Интернете и на настольных компьютерах. Объединив сервис Pixalate по борьбе с мошенничеством с собственным механизмом предотвращения IVT Lacuna, более 90 % мошеннического трафика может быть отфильтровано в режиме реального времени. Данное партнерство обеспечивает подлинный и надежный рекламный инвентарь и трафик для партнеров, а также позволяет показывать рекламные креативы реальным пользователям. 

«Технология и масштабы Pixalate по предотвращению мобильного мошенничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе в сочетании с проактивным подходом Lacuna к предотвращению мошенничества с рекламой помогают создать надежную и безопасную рекламную экосистему для потребителей и рекламодателей», – сказал Элвин Линг (Alvin Ling), вице-президент, директор по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Заглядывая в будущее, Lacuna и Pixalate с нетерпением ждут дальнейших исследований и инноваций в области предотвращения мошенничества с рекламой и улучшения качества трафика. 

О Lacuna: 

Lacuna, основанная в 2022 году, является одной из ведущих глобальных платформ программатик-рекламы, использующей передовые технологии искусственного интеллекта и решения с использованием машинного обучения, предназначенные для обеспечения цифрового роста, точного таргетинга и рентабельности инвестиций для широкого круга компаний.

В Lacuna мы считаем, что можем сформировать более широкое и инновационное будущее цифровой рекламы благодаря высокой степени интеграции между людьми и алгоритмами.

О Pixalate

Pixalate – это глобальная платформа, специализирующаяся на соблюдении конфиденциальности, предотвращении мошенничества с рекламой и информационном обеспечении цепочки поставок цифровой рекламы. Pixalate, основанной в 2012 году, доверяют регуляторы, исследователи данных, рекламодатели, издатели, рекламные технологические платформы и финансовые аналитики в экосистемах Connected TV (CTV), мобильных приложений и веб-сайтов. Pixalate аккредитована MRC в части обнаружения и фильтрации сложного недействительного трафика (SIVT). pixalate.com

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