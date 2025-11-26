Курорт Riyue Bay Surf Resort открывает год морского туризма на острове Хайнань 2026

ВАНЬНИН, Китай, 26 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- 11 ноября компания China Tourism Group открыла Riyue Bay Surf Resort, первый в стране тематический курорт, посвященный серфингу, на яркой церемонии, сочетающей спортивное представление, выступление артистов и культуру серфинга нового поколения, в заливе Риюэ в Ваньнинге, провинция Хайнань.

Торжественное открытие: встреча искусства с профессиональным серфингом

Церемония началась с постановки «Океанский бриз в синеве» (Ocean Breeze in Blue), представленной ансамблем песни и танцев провинции Хайнань.

В рамках мероприятия лучшие серферы из Китая, Бразилии и Австралии выполняли вращения в высоком полете и техничные маневры на разработанной по заказу пневматической волне 6MCFLY, чтобы испытать мощь и точность это передовой технологии в области серфинга.

Искусственные волны: новое профессиональное направление

Курорт Riyue Bay Surf Resort, позиционируемый как «духовный дом для наездников волн», обслуживает серферов с любым уровнем навыков — от начинающих до элитных профессионалов — благодаря своим фирменным четырем уровням волн с профилями «Большие», «Средние», «Маленькие» и «Микро».

Этот курорт предлагает первую в Китае лагуну для серфинга олимпийского класса, оснащенную передовой пневматической технологией создания волн. Система генерирует 23 готовых набора волн, подходящих для профессионалов, обеспечивая стабильный круглогодичный серфинг, не зависящий от погоды и приливов. Четыре уровня волн обеспечивают идеальные условия для обучения, тренировок и высококлассного серфинга.

Новый вид отдыха: переосмысление прибрежного стиля жизни

Выходя за рамки традиционных моделей туризма, этот курорт сочетает спорт, проживание, розничную торговлю и культуру в едином прибрежном стиле жизни.

Варианты размещения включают креативно спроектированный отель UECHAO, который черпает вдохновение из окружающего ландшафта, от скалистых рифов до движения океана. Всего предлагается 132 номера, оформленных в уникальном стиле, которые позволяют гостям погрузиться в атмосферу волн, ритма и прибрежной энергии.

Район розничной торговли, X-Livin High Street, на курорте, разработанный совместно с молодыми предпринимателями, служит центром социальной жизни и розничной торговли. Здесь сочетаются музыкальная сцена LIVEHOUSE для живых выступлений, пляжный клуб, бистро, фирменные кофейни, рестораны с кухней Юго-Восточной Азии и стильные бренды товаров для отдыха на природе, создавая динамичную среду, в которой сближаются спорт, искусство и современная культура.

Курорт подготовил ряд мероприятий, посвященных культуре и стилю жизни: фестиваль островной жизни и рынок, групповые фитнес-пробеги, сеансы скейтбординга, световое шоу дронов над морем, кинопоказы на воде и танцевальные представления с огнем.

В будущем курорт Riyue Bay Surf Resort стремится превратить философию «создавать волны, а не просто ждать их» в новый вид прибрежного отдыха для любителей серфинга и современных путешественников, одновременно устанавливая новый эталон жизни у берега океана, ориентированной на стиль и серфинг.

