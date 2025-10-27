Первый в Китае курорт, посвященный серфингу, откроется в Ваньнине

Курорт Riyue Bay Surf Resort начнет принимать гостей с 11 ноября

ВАНЬНИН, Китай, 28 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Riyue Bay Surf Resort — флагманский курорт, построенный компанией China Tourism Group (CTG) и являющийся одним из четырех фирменных объектов, расположенных вдоль живописного Хайнаньского прибрежного шоссе, — официально начнет принимать гостей с 11 ноября 2025 года. Как первый курорт в Китае, посвященный культуре серфинга, он представляет отличительную новую концепцию прибрежного гостеприимства, сочетающую океанские приключения с современной курортной жизнью.

Wave Pool

Растянувшийся вдоль юго-восточного побережья острова Хайнань, Ваньнин обладает 109 километрами нетронутой береговой линии. Залив Риюэ, знаменитый своими кристально чистыми водами и исключительным качеством волн, давно считается «раем для серфинга в Китае». Курорт Riyue Bay Surf Resort позиционируется как «духовный дом для наездников волн» и представляется единственным прибрежным курортом в Китае, который сочетает в себе условия для серфинга мирового класса с ярким современным стилем жизни.

Курорт Riyue Bay Surf Resort, раскинувшийся на площади более 10 гектаров (25 акров), располагает такими отличительными особенностями, как современнейший парк для серфинга, посвященный серфингу отель, дизайнерский бутик-отель и оживленный квартал розничной торговли. Экспериментальная концепция курорта сосредоточена на четырех зонах, посвященных серфингу: «Сильная волна», «Средняя волна», «Легкая волна» и «Нежная волна», которые предназначены для погружения в серфинг и отдыха на протяжении всего года.

SURFLAND представляет первый в Китае супер-бассейн с искусственными волнами

В центре курорта находится SURFLAND, первый в Китае супер-бассейн с искусственными волнами, который становится новым эталоном для отдыха, посвященного серфингу, с передовыми пневматическими технологиями формирования волн и инновационным дизайном.

Чтобы обеспечить исключительную эффективность формирования волн, курорт использует систему PerfectSwell® от компании American Wave Machines (AWM), новатора в области технологий генерации волн из США. 30-камерная пневматическая конструкция системы, единственной в своем роде во всем мире, создает волны, которые повторяют естественное движение океана, обеспечивая гостям захватывающие, аутентичные и безопасные занятия серфингом.

В отличие от традиционных систем генерации волн, эта передовая пневматическая технология обеспечивает более высокую стабильность и реалистичность, позволяя преодолеть сезонные и погодные ограничения, чтобы сделать серфинг доступным днем и ночью на протяжении всего года. С экологической точки зрения конструкция системы с пневматическим приводом исключает гидравлические механизмы и потенциальные утечки гидравлической жидкости, обеспечивая более безопасное и экологичное пользование для гостей и окружающей среды.

Супер-бассейн с искусственными волнами формирует волны высотой от 0,5 до 2,7 метра, при этом каждый проезд длится до 18 секунд, а волны генерируются каждые 6 секунд. Предлагая 23 конфигурации волн с разными характеристиками, он подходит для всех уровней навыков — от начинающих серферов до элитных профессионалов — и полностью оборудован для проведения международных соревнований по серфингу. После захода солнца зона бассейна превращается в центр социальной жизни, создавая энергичную и стильную вечернюю атмосферу для общения и отдыха гостей.

Переосмысление курортной жизни через концепцию «четырех уровней волн»

Курорт Riyue Bay Surf Resort создан так, чтобы находить отклик у современных путешественников, ориентированных на стиль жизни, благодаря своей концепции, построенной на фирменной структуре курорта «четыре уровня волн». Интегрированный проект объединяет бассейн SURFLAND, курортные отели и набережную с розничной торговлей в комплексное курортное направление, сочетающее спорт, гостеприимство, шопинг и культуру.

Курорт представляет два фирменных отеля — Yue Chao Hotel, посвященный серфингу, и дизайнерский Yu Yue Hotel, каждый из которых адаптирован к предпочтениям любителей серфинга и отдыха. Оба отеля, вдохновленные прибрежным ландшафтом Хайнаня, предлагают 132 тщательно спроектированных номера, сочетающих комфорт и современный дизайн для безмятежного «сна у моря».

Для гостей, которые заинтересованы в ресторанах и развлечениях, улица X-LIVIN Street представляет динамичный социальный и кулинарный центр с живой музыкой, пляжным клубом и бистро, кафе, ресторанами с кухней Юго-Восточной Азии и других стран, а также предложениями активного отдыха. Вместе эти элементы создают оживленное направление для отдыха, приключений, оздоровления и общения, передавая дух современной культуры серфинга.

Riyue Bay Surf Resort — первый в Китае курорт, посвященный культуре серфинга, — готов открыть свои двери. Превратив философию «создавать волны, а не просто ждать их» в реальность, курорт заявляет себя как место для тех, кто живет и дышит серфингом.

Здесь любители серфинга могут предаваться своей страсти, погрузиться в острые ощущения спорта и насладиться комфортом и изысканностью курорта, предлагающего полный спектр услуг. Гости могут ощутить стиль жизни, формируемый ритмом волн, где каждый момент отражает разные грани прибрежной жизни.

Открытие курорта Riyue Bay Surf Resort не только представляет в Китае новую категорию гостеприимства, посвященного серфингу, но и знаменует новую главу для растущего серф-сообщества Ваньнина. Являясь показательным объектом, раскинувшимся вдоль живописного Хайнаньского прибрежного шоссе, курорт призван повысить туристическую привлекательность региона, привлечь задающих тенденции путешественников со всего мира и внести свой вклад в перспективу превращения острова Хайнань в ведущее международное направление для отдыха и развлечений.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2805212/Wave_Pool.jpg