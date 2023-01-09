ADDRESS GRAND CREEK HARBOUR -- НОВЫЙ ОТЕЛЬ В ДУБАЕ -- ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДЛЯ ГОСТЕЙ
09 янв, 2023, 18:41 GMT
ДУБАЙ, ОАЭ, 9 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Открылся один из самых ожидаемых отелей в этом году — Address Grand Creek Harbour, предлагающий гостям непревзойденный уровень комфорта в одном из самых живописных мест Дубая.
Великолепно оформленный отель с 223 номерами — первый пятизвездочный отель класса люкс в районе Creek Harbour, новом изысканном месте на побережье в Дубае — предлагает гостям непринужденную атмосферу, непревзойденные удобства, фантастическую кухню и проживание, которое смягчает и оживляет душу.
Номера изысканно оформлены с использованием самых современных технологий и предметов, делающих проживание исключительно комфортным. Из потрясающих номеров-люкс Executive, Panoramic и Skyline с балконами и Президентского люкса с 3 спальнями открывается великолепный вид на город и бухту. Просторные и комфортные номера идеально подходят для семьи и друзей.
Гости, желающие снять напряжение повседневной жизни, найдут идеальное место для отдыха в фирменном спа-центре мирового класса. Уникальный комплексный подход спа-центра к оздоровлению даст ощущение бодрости как внутри, так и снаружи. Для тех, кому нужна нагрузка для укрепления сердца, фитнес-центр предоставляет высокотехнологичное оборудование в трех различных залах, включая студию йоги, что идеально подходит, чтобы хорошенько пропотеть и набраться здоровья.
Желающие окунуться могут насладиться великолепным панорамным бассейном с потрясающими видами на закат, в то время как малыши могут прохлаждаться в специальном детском бассейне с «поливалкой».
Рестораны и кафе отеля Address Grand Creek Harbour также привлекательны, в каждом из них есть индивидуальный выбор блюд и панорамные террасы на свежем воздухе.
В ресторане гости могут насладиться элегантностью различных обеденных зон с изысканными блюдами мировой кухни, которые помогут взбодрить вкусовые рецепторы. Можно расслабиться в сигарном салоне, пробуя разнообразные коктейли и напитки, представленные в меню.
Если спонтанно чего-то захотелось, отправляйтесь в Patisserie и порадуйте себя вкуснейшими ароматами кофе.
Для любителей кулинарных изысков и релакса рекомендуем Luma Pool Lounge. Шеф-повара предложат средиземноморскую кухню в стиле «фьюжн» у красивого панорамного бассейна с захватывающими видами. Нет лучшего места, чтобы расслабиться, выпить напиток и снять стресс на закате.
Посетите веб-сайт https://www.addresshotels.com/en/hotels/address-grand-creek-harbour
Общие вопросы: +971 4 275 8888 [email protected]
Для бронирования номеров +971 4 275 8899 [email protected]
Для бронирования банкетов +971 4 275 8833 [email protected]
Для проведения встреч и мероприятий [email protected]
Информация об Address Hotels + Resorts
Address Hotels + Resorts — первый бренд компании Emaar Hospitality Group, располагающей объектами недвижимости в самых востребованных местах. Бренд Address привносит новую идентичность в мировой гостиничный и сервисный сектор, задавая новые стандарты благодаря превосходному гостеприимству и исключительному обслуживанию. Address Hotels + Resorts, отличающийся сочетанием современного стиля с элементами классической элегантности, обогащает жизнь своих гостей естественностью и непринужденностью. Оставаясь верным своему девизу «Там, где происходит жизнь», Address предлагает гостям возможность наслаждаться жизнью и ее самыми заветными моментами. Отели и курорты Address — адрес совершенства.
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SOURCE Address Hotels + Resorts
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