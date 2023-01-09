ADDRESS GRAND CREEK HARBOUR -- НОВЫЙ ОТЕЛЬ В ДУБАЕ -- ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДЛЯ ГОСТЕЙ

ДУБАЙ, ОАЭ, 9 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Открылся один из самых ожидаемых отелей в этом году — Address Grand Creek Harbour, предлагающий гостям непревзойденный уровень комфорта в одном из самых живописных мест Дубая.



Великолепно оформленный отель с 223 номерами — первый пятизвездочный отель класса люкс в районе Creek Harbour, новом изысканном месте на побережье в Дубае — предлагает гостям непринужденную атмосферу, непревзойденные удобства, фантастическую кухню и проживание, которое смягчает и оживляет душу.

Hotel pool view at Address Dubai Grand Creek HHotel pool view at Address Dubai Grand Creek Harbourarbour Exterior hotel view of Address Dubai Grand Creek Harbour

Номера изысканно оформлены с использованием самых современных технологий и предметов, делающих проживание исключительно комфортным. Из потрясающих номеров-люкс Executive, Panoramic и Skyline с балконами и Президентского люкса с 3 спальнями открывается великолепный вид на город и бухту. Просторные и комфортные номера идеально подходят для семьи и друзей.

Гости, желающие снять напряжение повседневной жизни, найдут идеальное место для отдыха в фирменном спа-центре мирового класса. Уникальный комплексный подход спа-центра к оздоровлению даст ощущение бодрости как внутри, так и снаружи. Для тех, кому нужна нагрузка для укрепления сердца, фитнес-центр предоставляет высокотехнологичное оборудование в трех различных залах, включая студию йоги, что идеально подходит, чтобы хорошенько пропотеть и набраться здоровья.

Желающие окунуться могут насладиться великолепным панорамным бассейном с потрясающими видами на закат, в то время как малыши могут прохлаждаться в специальном детском бассейне с «поливалкой».

Рестораны и кафе отеля Address Grand Creek Harbour также привлекательны, в каждом из них есть индивидуальный выбор блюд и панорамные террасы на свежем воздухе.

В ресторане гости могут насладиться элегантностью различных обеденных зон с изысканными блюдами мировой кухни, которые помогут взбодрить вкусовые рецепторы. Можно расслабиться в сигарном салоне, пробуя разнообразные коктейли и напитки, представленные в меню.

Если спонтанно чего-то захотелось, отправляйтесь в Patisserie и порадуйте себя вкуснейшими ароматами кофе.

Для любителей кулинарных изысков и релакса рекомендуем Luma Pool Lounge. Шеф-повара предложат средиземноморскую кухню в стиле «фьюжн» у красивого панорамного бассейна с захватывающими видами. Нет лучшего места, чтобы расслабиться, выпить напиток и снять стресс на закате.

Посетите веб-сайт https://www.addresshotels.com/en/hotels/address-grand-creek-harbour

Общие вопросы: +971 4 275 8888 [email protected]

Для бронирования номеров +971 4 275 8899 [email protected]

Для бронирования банкетов +971 4 275 8833 [email protected]

Для проведения встреч и мероприятий [email protected]

Информация об Address Hotels + Resorts

Address Hotels + Resorts — первый бренд компании Emaar Hospitality Group, располагающей объектами недвижимости в самых востребованных местах. Бренд Address привносит новую идентичность в мировой гостиничный и сервисный сектор, задавая новые стандарты благодаря превосходному гостеприимству и исключительному обслуживанию. Address Hotels + Resorts, отличающийся сочетанием современного стиля с элементами классической элегантности, обогащает жизнь своих гостей естественностью и непринужденностью. Оставаясь верным своему девизу «Там, где происходит жизнь», Address предлагает гостям возможность наслаждаться жизнью и ее самыми заветными моментами. Отели и курорты Address — адрес совершенства.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1979600/Address_Hotels_Resorts_Pool.jpg

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Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1979602/ADDRESS_GRAND_CREEK_HARBOUR_Logo.jpg





SOURCE Address Hotels + Resorts