ADDRESS GRAND CREEK HARBOUR - O NOVO PONTO FOCAL DE DUBAI CREEK - ABRE SUAS PORTAS AOS HÓSPEDES

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 9 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Uma das inaugurações de hotel mais esperadas do ano, o Address Grand Creek Harbour, está aberto e oferece uma experiência de luxo inigualável em um dos locais mais pitorescos de Dubai.

O magnificamente mobiliado hotel de 223 quartos é o primeiro hotel de luxo cinco estrelas em Dubai Creek Harbour, um novo destino sofisticado à beira-mar, e oferece aos hóspedes uma estética refinada descontraída, comodidades inigualáveis, sabores fabulosos e uma estadia que acalma e revigora a alma.

Os quartos foram belamente projetados com o que há de melhor em tecnologia e conforto para complementar qualquer estadia. As suítes disponíveis incluem as opções Executiva, Panorâmica e Skyline com varanda, e a suíte Presidencial com três quartos, todas com vista magnífica da cidade e do riacho, além de espaço confortável, ideal para família e amigos.

Os hóspedes que desejarem aliviar o estresse do dia a dia encontrarão o lugar perfeito para relaxar no exclusivo The Spa de primeira classe no Address. A abordagem holística de bem-estar exclusiva do The Spa deixará os hóspedes se sentindo revigorados por dentro e por fora. Ou para as pessoas que quiserem aumentar a frequência cardíaca, o fitness center oferece equipamentos tecnologicamente avançados em três salas diferentes, incluindo um estúdio de ioga – ideal para suar de maneira saudável.

Qualquer pessoa que quiser dar um mergulho poderá apreciar a magnífica piscina com borda infinita e suas deslumbrantes vistas para o pôr do sol, enquanto as crianças poderão se refrescar em uma piscina infantil e um splash pad só para elas.

As opções gastronômicas do Address Grand Creek Harbour são igualmente atraentes e cada uma delas apresenta sua própria oferta individual e terraços panorâmicos ao ar livre.

No The Restaurant, aprecie a elegância de várias áreas gastronômicas com culinária mundial refinada para atiçar o paladar ou relaxe no Cigar Lounge, saboreando os vários drinks e bebidas finas do cardápio.

Para algo um pouco mais espontâneo, vá para a The Patisserie e envolva-se nos deliciosos aromas de café.

O Luma Pool Lounge é um lugar criado para ser visitado por pessoas em busca de delícias culinárias e relaxamento. Os chefs impressionarão com opções de culináriamediterrânea ao lado da bela piscina de borda infinita e das vistas encantadoras que ela oferece. Ao pôr do sol, não há lugar melhor para se sentar, tomar uma bebida e relaxar.

https://www.addresshotels.com/en/hotels/address-grand-creek-harbour



Consultas gerais: +971 4 275 8888 [email protected]



Para reservas de quarto: +971 4 275 8899 [email protected]



Para reservas para os restaurantes: +971 4 275 8833 [email protected]



Para reuniões e eventos: [email protected]

Sobre o Address Hotels + Resorts



O Address Hotels + Resorts é a primeira marca lançada pelo Emaar Hospitality Group com propriedades situadas em alguns dos locais mais procurados. O endereço oferece uma nova identidade para o setor global de hospitalidade e serviços, estabelecendo novas referências com sua graciosa hospitalidade e serviço excepcional. Reconhecido por sua fusão de estilo contemporâneo com um toque de elegância clássica, o Address Hotels + Resorts enriquece a vida de seus hóspedes com experiências intuitivas. Mantendo-se fiel ao seu slogan "Onde a vida acontece", o Address oferece aos seus hóspedes oportunidades para celebrar a vida e seus momentos mais preciosos. É o melhor endereço.

