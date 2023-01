ADDRESS GRAND CREEK HARBOUR, LE NOUVEAU SITE PHARE DE DUBAI CREEK, OUVRE SES PORTES AUX CLIENTS

DUBAÏ, EAU, 13 janvier 2023 /PRNewswire/ -- L'un des hôtels les plus attendus de l'année, l'Address Grand Creek Harbour, est désormais ouvert et propose aux clients une expérience de luxe inégalée dans l'un des sites les plus pittoresques de Dubaï.

Cet hôtel de 223 chambres superbement aménagées est le premier hôtel de luxe cinq étoiles de Dubai Creek Harbour, une nouvelle destination sophistiquée en bord de mer, qui propose à ses clients une ambiance décontractée, des équipements inégalés, des saveurs fabuleuses et un séjour reposant et revigorant pour l'âme.

Les chambres sont magnifiquement aménagées et dotées du meilleur de la technologie et du confort pour agrémenter tout séjour. Les suites vedettes comprennent les suites Executive, Panoramic et Skyline avec balcon, ainsi que la suite présidentielle à trois chambres, chacune bénéficiant d'une vue imprenable sur la ville et le bras de mer, et offrant un confort spacieux idéal pour la famille et les amis.

Les clients qui souhaitent évacuer le stress de la vie quotidienne pourront se détendre dans le Spa at Address, un établissement de renommée mondiale. L'approche holistique unique du spa en matière de bien-être leur permettra de faire le plein de vitalité intérieure et extérieure. Pour ceux qui souhaitent stimuler leur rythme cardiaque, le centre de remise en forme propose des équipements technologiquement avancés dans trois salles différentes, dont un studio de yoga, idéal pour se mettre en forme.

Les personnes souhaitant se baigner peuvent profiter de la magnifique piscine à débordement et de ses vues imprenables sur le coucher de soleil, tandis que les plus jeunes peuvent se divertir dans une piscine pour enfants et une aire de jeux aquatique.

Les restaurants de l'Address Grand Creek Harbour sont tout aussi attrayants, chacun d'entre eux proposant une offre individuelle et des terrasses panoramiques en plein air.

Chez The Restaurant, vous pourrez apprécier l'élégance des différentes salles à manger et déguster une cuisine mondiale raffinée, ou vous détendre dans le Cigar Lounge, en dégustant les nombreux cocktails et boissons proposés à la carte.

Pour une touche de spontanéité, visitez The Patisserie et laissez-vous séduire par les délicieux arômes de café.

Le Luma Pool Lounge est l'endroit à visiter pour profiter de délices culinaires et se détendre. Les chefs vous séduiront avec leurs plats méditerranéens au bord de la magnifique piscine à débordement et des vues enchanteresses qu'elle offre. Au coucher du soleil, il n'y a pas de meilleur endroit pour s'asseoir, siroter un verre et décompresser.

Rendez-vous sur https://www.addresshotels.com/en/hotels/address-grand-creek-harbour

Demandes de renseignements généraux : +971 4 275 8888 [email protected]

Réservations de chambres : +971 4 275 8899 [email protected]

Réservations de tables : +971 4 275 8833 [email protected]

Réunions et événements : [email protected]

À propos d'Address Hotels + Resorts

Address Hotels + Resorts est la première marque lancée par Emaar Hospitality Group avec des propriétés situées dans certains des lieux les plus recherchés. Address confère une nouvelle identité au secteur mondial de l'hôtellerie et des services en établissant de nouvelles références grâce à son hospitalité chaleureuse et à son service exceptionnel. Reconnu pour sa fusion de style contemporain avec une touche d'élégance classique, Address Hotels + Resorts enrichit la vie de ses clients avec des expériences intuitives. Fidèle à son slogan « Where Life Happens » (où se passe la vie), Address invite ses hôtes à célébrer la vie et ses moments les plus précieux. C'est l'Address parfaite.

