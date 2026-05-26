AFX запускает программу баллов Mainnet для вознаграждения реальных трейдеров, поставщиков ликвидности и сообществ

РОД-ТАУН, Британские Виргинские острова, 26 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- AFX, высокопроизводительный суверенный L1, специально созданный для децентрализованных деривативов, официально запустил свою программу баллов, представив многосезонную систему стимулирования, предназначенную для поощрения подлинного участия в экосистеме перед будущим запуском протокола.

AFX Launches Mainnet Points Program to Reward Real Traders, Liquidity Providers, and Communities

В отличие от традиционных моделей фарминга децентрализованных финансов, которые в первую очередь вознаграждают объем необработанной торговли, система баллов AFX построена вокруг другого принципа: вознаграждение за реальный вклад. Активные трейдеры, поставщики ликвидности и участники сообщества теперь могут зарабатывать баллы за счет значимого участия в протоколе, а все накопленные баллы в конечном итоге можно обменять на токены в TGE.

Эта программа будет проходить в течение трех сезонов подряд, причем в каждом сезоне будет свой собственный выделенный пул очков. Важно отметить, что очки не сбрасываются и не истекают между сезонами. Все накопленные баллы будут объединены и погашены вместе по единой ставке во время TGE, поощряя долгосрочное участие экосистемы, а не краткосрочный фарминг.

Многоуровневая система стимулирования, созданная для реального участия

Пользователи AFX могут зарабатывать баллы с помощью трех независимых методов участия одновременно:

Активная торговля на поддерживаемых рынках

Обеспечение ликвидности через AFX LP Vault

Участие в экосистеме Guild League

Протокол оценивает торговый вклад по нескольким параметрам, включая исполнение сделок, удержание позиций и разнообразие рынков, а не полагается исключительно на объем торгов. Поставщики ликвидности, которые вносят капитал в AFX LP Vault, также вознаграждаются на основе их фактического вклада в глубину ликвидности протокола, поддерживая более здоровые и более эффективные рыночные условия для всех участников.

Сезон 1 уже в эфире

Сезон 1 официально начинается 25 мая 2026 года и продлится восемь недель до 20 июля 2026 года. На этом этапе AFX распределит баллы между двумя независимыми пулами:

Комбинированный пул Торговля + AFX LP Vault: всего 2 885 714 баллов

Пул гильдии: всего 914 286 баллов

Баллы будут рассчитываться еженедельно и распределяться каждый понедельник в 00:00 UTC.

Запуск программы баллов Mainnet знаменует собой следующий важный шаг в более широком развертывании экосистемы AFX, поскольку протокол продолжает развиваться в направлении запуска токенов управления и долгосрочной собственности сообщества.

О AFX

AFX — это высокопроизводительный суверенный L1, специально созданный для децентрализованных деривативов. Синтезируя быстрое исполнение централизованного обмена с неизменным суверенитетом блокчейна, AFX обеспечивает среду профессионального уровня Perp DEX, характеризующуюся совершением сделки менее, чем за 100 мс, институциональной ликвидностью и непревзойденной эффективностью капитала.

