AFX ra mắt Chương trình tích điểm trên Mainnet nhằm khen thưởng nhà giao dịch, nhà cung cấp thanh khoản và cộng đồng tham gia thực chất

ROAD TOWN, Quần đảo Virgin thuộc Anh, ngày 26 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- AFX, Layer 1 chủ quyền hiệu năng cao được thiết kế chuyên biệt cho các sản phẩm phái sinh phi tập trung, đã chính thức ra mắt Chương trình tích điểm, giới thiệu hệ thống khuyến khích kéo dài qua nhiều mùa được thiết kế nhằm thưởng cho sự tham gia thực chất vào hệ sinh thái trước thềm đợt phát hành token của giao thức trong tương lai.

AFX Launches Mainnet Points Program to Reward Real Traders, Liquidity Providers, and Communities

Khác với các mô hình khai thác (farming) truyền thống trong DeFi vốn chủ yếu thưởng cho khối lượng giao dịch đơn thuần, hệ thống tích điểm của AFX được xây dựng dựa trên một nguyên tắc khác: thưởng cho những đóng góp thực chất. Các nhà giao dịch tích cực, nhà cung cấp thanh khoản và thành viên cộng đồng giờ đây có thể tích lũy điểm thông qua việc tham gia thực chất trên toàn bộ giao thức, trong đó toàn bộ số điểm tích lũy cuối cùng sẽ có thể được quy đổi thành token tại Sự kiện tạo token (TGE).

Chương trình sẽ diễn ra trong ba mùa liên tiếp, với mỗi mùa có quỹ điểm riêng biệt. Đáng chú ý, điểm tích lũy không bị đặt lại hoặc hết hạn giữa các mùa. Toàn bộ số điểm tích lũy sẽ được gộp lại và quy đổi theo cùng một tỷ lệ thống nhất tại thời điểm TGE, qua đó khuyến khích sự tham gia lâu dài vào hệ sinh thái thay vì các hoạt động khai thác phần thưởng ngắn hạn.

Hệ thống khuyến khích nhiều tầng được xây dựng cho sự tham gia thực chất

Người dùng AFX có thể đồng thời nhận điểm thông qua ba hình thức tham gia độc lập:

Giao dịch tích cực trên các thị trường được hỗ trợ

Cung cấp thanh khoản thông qua AFX LP Vault

Tham gia vào hệ sinh thái Guild League

Giao thức đánh giá mức độ đóng góp của hoạt động giao dịch dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau — bao gồm thực thi giao dịch, nắm giữ vị thế và sự đa dạng thị trường — thay vì chỉ dựa vào khối lượng giao dịch. Các nhà cung cấp thanh khoản đóng góp vốn vào AFX LP Vault cũng sẽ được thưởng dựa trên mức độ đóng góp thực tế đối với độ sâu thanh khoản của giao thức, qua đó hỗ trợ các điều kiện thị trường lành mạnh và hiệu quả hơn cho tất cả người tham gia.

Mùa 1 chính thức khởi động

Mùa 1 chính thức bắt đầu từ ngày 25 tháng 5 năm 2026 và sẽ kéo dài trong tám tuần đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2026. Trong giai đoạn này, AFX sẽ phân bổ điểm thông qua hai quỹ độc lập:

Quỹ kết hợp Giao dịch + AFX LP Vault: Tổng 2.885.714 điểm

Quỹ Guild: Tổng 914.286 điểm

Điểm sẽ được chốt hàng tuần và phân phối vào mỗi thứ Hai lúc 00:00 UTC.

Việc ra mắt Chương trình tích điểm trên Mainnet đánh dấu bước tiến lớn tiếp theo trong quá trình triển khai hệ sinh thái tổng thể của AFX, khi giao thức tiếp tục xây dựng hướng tới việc phát hành token quản trị và quyền sở hữu cộng đồng trong dài hạn.

Giới thiệu về AFX

AFX là một Layer 1 chủ quyền hiệu năng cao được thiết kế chuyên biệt cho các sản phẩm phái sinh phi tập trung. Bằng cách kết hợp tốc độ thực thi nhanh chóng của sàn giao dịch tập trung với chủ quyền bất biến của blockchain, AFX mang đến môi trường Perp DEX cấp độ chuyên nghiệp với thời gian xác nhận dưới 100 mili giây, thanh khoản cấp độ tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn vượt trội.

