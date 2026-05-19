AFX запускает Sovereign Layer 1, обеспечивая оптимизированную среду исполнения для On-chain Perp DEXes

РОД-ТАУН, Британские Виргинские острова, 19 мая 2026 г. /PRNewswire/ - AFX, суверенный Layer 1, специально созданный для децентрализованной торговли деривативами, официально запустил работу своей основной сети L1 Mainnet, сигнализируя об окончательном завершении эры исполнения сделок, скомпрометированной перегрузкой блокчейна общего назначения. Разработанный для самых требовательных глобальных участников, AFX представляет Sovereign Trading Layer — специальную финансовую среду, в которой децентрализованная прозрачность Perp DEX встречается с бескомпромиссной скоростью и глубиной, традиционно доступной для централизованных организаций институционального уровня.

При запуске протокол поддерживает набор высоколиквидных бессрочных рынков как цифровых, так и традиционных макроактивов, включая BTC, ETH, Gold (XAU) и Crude Oil (CL), с максимальным 40-м кредитным плечом для обеспечения пиковой эффективности капитала с первого блока.

Архитектурная основа AFX представляет собой радикальный уход от устаревших децентрализованных платформ, которые остаются привязанными к высокой задержке и узким структурным местам общих сетей. Работая на специально созданном уровне исполнения с использованием консенсуса на основе DAG и модульной архитектуре ABCI, AFX трансформирует опыт торговли бессрочными контрактами, создавая специализированную среду, в которой исполнение отделено от консенсуса. Эта синергия обеспечивает выделенный мемпул, оптимизированный исключительно для высокочастотного потока заявок и устойчивость к MEV на уровне протокола, обеспечивая среднюю задержку в 100 мс и пропускную способность, превышающую 100 000 транзакций в секунду.

Важно отметить, что AFX Mainnet внедряет модель исполнения Zero Gas, устраняя трение сетевых комиссий и позволяя дисциплине, основанной на данных, а не на затратах на газ, диктовать успех на рынке.

Запуск Mainnet совпадает с дебютом Pro-Trader Suite, модулем институционального уровня, предназначенным для «0,1 %» трейдеров, которые отдают приоритет точности. Этот пакет оснащен механизмом маржи сверхэффективности, который требует всего 1,25 % поддерживающей маржи, что в четыре раза превышает эффективность капитала доминирующих в отрасли игроков, обеспечивая при этом встроенную поддержку для повторного использования нереализованной прибыли в режиме реального времени. Кроме того, как первая децентрализованная биржа деривативов, предлагающая встроенную поддержку протокола FIX, AFX предоставляет квантовым фирмам первого уровня бесшовный, автоматически конфигурируемый доступ к децентрализованной ликвидности, преодолевая разрыв между сложной алгоритмической торговлей и он-чейн суверенитетом без необходимости обширного рефакторинга кода.

Помимо технического доминирования, AFX переопределяет социальный контракт децентрализованных финансов с помощью экономической модели, ориентированной на сообщество. Делая сознательный шаг в сторону поддержания полного суверенитета протокол был запущен без использования венчурного капитала, частных раундов финансирования или хищнических графиков разблокировки, гарантируя, что эволюция сети определяется исключительно ее активными участниками. Это обязательство подкрепляется моделью 100 % Revenue Pass-through, в которой вся генерируемая ценность сети направляется обратно участникам и трейдерам экосистемы. AFX Mainnet уже запущена в работу, предлагая убежище для тех, кому нужна прозрачность Perp DEX с суверенной точностью выделенного L1. Трейдерам предлагается испытать следующий этап он-чейн эволюции на сайте https://app.afx.xyz/trade.

О AFX

AFX — это высокопроизводительный суверенный L1, специально созданный для децентрализованных деривативов. Синтезируя быстрое исполнение централизованного обмена с неизменным суверенитетом блокчейна, AFX обеспечивает среду профессионального уровня Perp DEX, характеризующуюся совершением сделки менее, чем за 100 мс, институциональной ликвидностью и непревзойденной эффективностью капитала.

