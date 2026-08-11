BingX расширяет возможности мультиактивной торговли, запуская новый продукт на основе контрактов на разницу цен

ПАНАМА-СИТИ, 11 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 и ИИ, сегодня объявила о запуске BingX Contract-for-Difference (CFD), расширив предложение платформы за счет традиционных финансовых рынков и предоставив подходящим требованиям пользователям доступ к нескольким классам активов через единый аккаунт.

BingX Expands Multi-Asset Trading with New Contract-for-Difference Offering

Запуск отражает растущий спрос на более широкий доступ к рынкам, поскольку трейдеры все чаще выходят за рамки отдельных классов активов, стремясь реагировать на меняющиеся рыночные условия. BingX CFD позволяет подходящим требованиям пользователям торговать изменением цен базовых активов без необходимости владеть ими или получать их физическую поставку. Расчеты по позициям осуществляются исходя из разницы между ценой открытия и ценой закрытия позиции.

Через единый аккаунт BingX подходящие требованиям пользователи получают доступ к рынкам CFD на драгоценные металлы, фондовые индексы, валютные пары и сырьевые товары. Решение предоставляет криптотрейдерам доступ к традиционным финансовым рынкам, поддерживая такие возможности, как кредитное плечо, открытие длинных и коротких позиций, а также совместимость с экосистемой MT5.

Ключевые особенности BingX CFD:

Расчет на основе разницы цен: Торговля изменением стоимости активов без физического владения базовыми активами или их поставки.

Гибкое управление позициями: Открытие длинных или коротких позиций в зависимости от изменения рыночных условий.

Кредитное плечо: Использование маржинальной торговли для управления позициями, объем которых превышает первоначально внесенный капитал.

Поддержка экосистемы MT5: Доступ к инструментам и функциональным возможностям, разработанным для различных торговых подходов в рамках экосистемы MT5.

Единая торговая среда: Управление криптоактивами и CFD на традиционные финансовые инструменты в рамках экосистемы BingX, что позволяет сократить необходимость переключения между несколькими платформами.

«Рынки все чаще демонстрируют взаимосвязь между различными классами активов, поэтому трейдерам необходима гибкость, чтобы реагировать по мере появления новых возможностей», – заявил Кевин Ли, директор по стратегии BingX. «BingX CFD расширяет наше предложение, предоставляя доступ к традиционным финансовым рынкам в той же экосистеме, где представлены криптоактивы, и открывая подходящим требованиям пользователям больше возможностей для работы с активами, демонстрирующими динамику на глобальных рынках. Продолжая развивать мультиактивную торговую среду, мы сохраняем фокус на расширении доступа к рынкам, обеспечивая при этом прозрачность, ответственную торговлю и эффективное управление рисками».

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX – ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 и искусственного интеллекта, обслуживающая более 40 миллионов пользователей по всему миру. Входя в пятерку крупнейших мировых криптовалютных бирж по объему торговли деривативами и являясь одним из пионеров криптовалютного копитрейдинга, BingX предлагает решения, отвечающие меняющимся потребностям пользователей с любым уровнем опыта.

Благодаря комплексной экосистеме продуктов и сервисов на базе искусственного интеллекта, включая фьючерсную торговлю, спотовую торговлю, копитрейдинг и решения TradFi, BingX предоставляет пользователям инновационные инструменты, помогающие повысить эффективность торговли, уверенность при принятии решений и общую результативность.

С 2024 года BingX является генеральным партнером Chelsea FC, а в 2026 году стала первым официальным криптовалютным партнером команды Scuderia Ferrari HP.

Подробнее: https://bingx.com/ru

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