BingX запускает мультиактивную торговую кампанию с призовым фондом 2 млн USDT, посвященную самым актуальным рыночным трендам

ПАНАМА-СИТИ, 6 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 и ИИ, объявила о запуске торговой кампании с призовым фондом 2 млн USDT, приглашающей пользователей воспользоваться наиболее актуальными рыночными возможностями в криптовалютах, акциях, индексах, на рынке Форекс, сырьевых товарах и других классах активов.

BingX Unveils 2 Million USDT Multi-Asset Trading Campaign Around Today's Most-Watched Market Trends

Кампания пройдет с 5 по 31 августа 2026 года (UTC+8) и станет пятым этапом серии BingX Global Capital Gala. Ее цель – предоставить пользователям возможность исследовать наиболее актуальные рыночные тренды в различных классах активов, используя единую мультиактивную торговую платформу BingX.

Кампания стартует в период, когда особое внимание участников рынка приковано к темам, связанным с искусственным интеллектом и технологиями памяти, а также к публикации финансовой отчетности крупнейших мировых компаний. Объединяя эти инвестиционные возможности на одной платформе, BingX позволяет трейдерам оперативно реагировать на события, оказывающие влияние сразу на несколько классов активов.

Участники кампании смогут получать вознаграждения, выполняя торговые задания, посвященные наиболее актуальным рыночным трендам. Программа включает поощрения за первую сделку, ежедневную торговлю фьючерсами, достижение совокупного объема торговли фьючерсами, а также участие в специальных тематических мероприятиях, посвященных рыночным тенденциям.

Пользователи, выполнившие соответствующие условия кампании, смогут получить торговые бонусы и разделить общий призовой фонд в размере 2 млн USDT.

«Сегодня рынки больше не существуют изолированно друг от друга», – отметил Кевин Ли, директор по стратегии (Chief Strategy Officer) BingX. – «Публикация финансовой отчетности крупной компании способна всего за несколько часов повлиять на акции компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, производителей полупроводников, криптовалюты, сырьевые товары и общий рыночный настрой. Все больше трейдеров хотят работать на единой платформе, где можно быстро получать доступ к наиболее значимым рыночным возможностям, не переключаясь между различными брокерами и биржами. Именно такую торговую среду создает BingX».

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX – ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 и ИИ, обслуживающая более 40 миллионов пользователей по всему миру.

Входя в пятерку крупнейших мировых криптовалютных бирж по объему торговли криптовалютными деривативами и являясь одним из пионеров криптовалютного копитрейдинга, BingX предлагает решения, отвечающие потребностям пользователей с любым уровнем опыта.

Благодаря комплексной экосистеме продуктов и сервисов на базе искусственного интеллекта, включая фьючерсную и спотовую торговлю, копитрейдинг и решения TradFi, BingX предоставляет пользователям современные инструменты, помогающие принимать более взвешенные торговые решения, повышать эффективность торговли и уверенно работать с различными классами активов.

С 2024 года BingX является генеральным партнером Chelsea FC, а в 2026 году стала первым официальным криптовалютным партнером команды Scuderia Ferrari HP.

Подробнее: https://bingx.com/ru

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