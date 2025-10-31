BingX и МГИМО обсудили роль криптобирж в новой мировой экономике

Москва, 31 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания совместно с МГИМО провела лекцию-дискуссию на тему «Перспективы развития криптовалютных рынков в международном контексте». Мероприятие стало площадкой для обсуждения роли цифровых активов в формировании новой мировой финансовой системы и вызвало высокий интерес у студентов и молодых исследователей.

«Биржи нового поколения, такие как BingX , уже сегодня играют системную роль в глобальной экономике. Они объединяют пользователей со всего мира, создавая новую инфраструктуру доверия и прозрачности», — подчеркнули организаторы встречи.

Отдельное внимание уделили российскому крипторынку, который сегодня входит в топ-10 по уровню криптоадоптации. Более 14 млн россиян уже используют цифровые активы, преимущественно для трансграничных платежей.

«Мы видим растущий интерес молодого поколения к Web3 и финансовым инновациям. Образование в сфере криптовалют становится не просто трендом, а необходимостью для будущих дипломатов и экономистов», — отметили представители BingX.

В завершение встречи участники подчеркнули, что интеграция цифровых финансов в международную экономику открывает новые карьерные направления: цифровая дипломатия, комплаенс, блокчейн-юриспруденция и аналитика крипторынков.

