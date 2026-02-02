BingX признана лучшей криптобиржей для инфлюенсеров и партнёров на Crypto Awards 2025

МОСКВА, 2 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- В Москве состоялась торжественная церемония награждения Crypto Awards 2025, на которой были подведены итоги 2025 года и названы лидеры криптоиндустрии. Мероприятие прошло в самом центре столицы на площадке ARBAT HALL и объединило ведущих игроков рынка, инвесторов, представителей криптопроектов и профильных медиа.

Crypto Awards 2025 стала значимым событием для индустрии, сформировав профессиональное пространство для живого общения, обмена опытом и обсуждения ключевых трендов рынка цифровых активов.

По итогам голосования и экспертной оценки BingX была признана лучшей криптовалютной биржей для инфлюенсеров и партнёров. Награда отражает вклад платформы в развитие партнёрской экосистемы, поддержку инфлюенсеров, а также активную работу с криптосообществом.

BingX последовательно развивает направления копитрейдинга, аналитических инструментов и образовательных инициатив, уделяя особое внимание взаимодействию с комьюнт и партнёрами. Признание на Crypto Awards 2025 подтверждает устойчивую репутацию бренда и его значимую роль в формировании современной криптоиндустрии.

Премия Crypto Awards ежегодно отмечает компании и проекты, которые вносят наибольший вклад в развитие рынка цифровых активов, инноваций и профессионального сообщества.

О компании BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей и Web3-AI компанией, обслуживающей более 40 миллионов пользователей по всему миру. BingX входит в топ-5 глобальных криптодеривативных бирж и является пионером криптокопитрейдинга, удовлетворяя меняющиеся потребности пользователей с любым уровнем опыта. Опираясь на комплексный набор AI-ориентированных продуктов и сервисов, включая фьючерсы, спотовую торговлю, копитрейдинг и TradFi-решения, BingX предоставляет пользователям инновационные инструменты, направленные на повышение эффективности, уверенности и производительности. С 2024 года BingX является главным партнером футбольного клуба Chelsea FC, а в 2026 году стала первой официальной криптовалютной биржей – партнером команды Scuderia Ferrari HP.

