BingX 推出 200 萬 USDT 多資產交易活動，聚焦當前最受關注的市場趨勢

近期，人工智慧、記憶體技術等產業題材持續受到市場關注，全球大型企業亦陸續公布財報，進一步帶動股票、加密貨幣、商品及整體市場情緒的波動。隨著不同市場之間的連動性日益提升，交易者對跨資產配置與即時市場參與的需求也持續增加。

透過整合多元資產交易機會，BingX 致力協助交易者在市場事件發生時，於單一平台快速掌握行情變化，並靈活參與不同資產類別的交易機會，無須頻繁切換不同券商或交易平台。

活動期間，參與者可透過完成一系列以熱門市場趨勢為主題的交易任務獲得獎勵。相關任務包括首次交易、每日合約交易、累積合約交易量達標，以及參與指定市場趨勢主題活動。符合資格並完成相應條件的用戶，可領取交易贈金，並共同瓜分總額 200 萬 USDT 的活動獎池。

BingX 首席策略長 Kevin Lee 表示：「如今，各類市場已不再獨立運作。一份重要企業財報，可能在短短數小時內同時影響 AI 概念股、半導體企業、加密貨幣、商品市場及整體投資情緒。交易者愈來愈希望透過單一平台，快速掌握當前最具動能的市場機會，而不必在不同券商或交易所之間切換。這正是 BingX 持續致力打造的交易體驗。」

此次活動進一步展現 BingX 在多資產交易領域的布局，並體現其持續拓展產品範疇、優化交易體驗，以及為全球用戶提供更多元市場參與機會的承諾。

關於 BingX

BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，服務遍及全球超過 4,000 萬名用戶。作為全球前五大加密貨幣衍生品交易所之一，BingX 同時也是加密貨幣跟單交易領域的先驅，致力於滿足不同經驗層級投資者的多元需求。

透過涵蓋合約交易、現貨交易、跟單交易及TradFi 等 AI 驅動產品與服務，BingX 為用戶提供創新且高效的交易工具，協助提升交易表現、決策信心與操作效率。

自 2024 年起，BingX 成為切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴；並於 2026 年成為 Scuderia Ferrari HP 首個官方加密貨幣交易所合作夥伴。

SOURCE BingX