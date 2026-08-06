CIUDAD DE PANAMÁ, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, exchange de criptomonedas líder y empresa Web3-AI, anunció hoy una campaña de trading de 2 millones de USDT que invita a los usuarios a operar en algunas de las oportunidades de mercado más activas del momento, abarcando criptomonedas, acciones, índices, forex, materias primas y otras clases de activos.

BingX impulsa campaña de 2 millones de USDT para operar las tendencias de mercado más seguidas del momento (PRNewsfoto/BingX)

Vigente del 5 al 31 de agosto de 2026 (UTC+8), la campaña marca la quinta edición de la serie Global Capital Gala de BingX. La iniciativa invita a los usuarios a explorar oportunidades en tendencia a través de múltiples clases de activos mediante la plataforma de trading multiactivo unificada de BingX.

La campaña llega en un momento en que las narrativas de mercado, particularmente las de las industrias de inteligencia artificial y tecnología de memoria, continúan atrayendo la atención del mercado, junto con una ola de reportes de resultados de las principales empresas globales. Al reunir estas oportunidades en un solo lugar, BingX permite a los traders responder a los eventos que mueven el mercado en distintas clases de activos a medida que ocurren.

Los participantes pueden ganar recompensas al completar tareas de trading temáticas relacionadas con tendencias de mercado a lo largo de la campaña. Estas incluyen incentivos por operar por primera vez, trading diario de futuros, alcanzar hitos acumulados de trading de futuros y participar en eventos temáticos de tendencias de mercado. Los usuarios elegibles que cumplan con los requisitos aplicables podrán reclamar recompensas de bono de trading y compartir el fondo total de premios.

"Los mercados ya no se mueven de forma aislada", afirmó Kevin Lee, Chief Strategy Officer de BingX. "Un reporte de resultados importante puede influir en las acciones de IA, las empresas de semiconductores, las criptomonedas, las materias primas y el sentimiento general del mercado en cuestión de horas. Los traders buscan cada vez más una sola plataforma donde puedan acceder rápidamente a lo que se está moviendo, en lugar de cambiar entre distintos brokers o exchanges. Esa es exactamente la experiencia que BingX está construyendo."

Acerca de BingX

Fundada en 2018, BingX es un exchange de criptomonedas líder y empresa Web3-AI, que atiende a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Ubicada entre los cinco principales exchanges de derivados cripto a nivel global y pionera del copy trading en criptomonedas, BingX responde a las necesidades cambiantes de usuarios de todos los niveles de experiencia.

Impulsada por una completa suite de productos y servicios basados en IA, que incluyen futuros, spot, copy trading y ofertas TradFi, BingX empodera a sus usuarios con herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento, la confianza y la eficiencia.

BingX ha sido el socio principal del Chelsea FC desde 2024, y en 2026 se convirtió en el primer exchange cripto socio oficial de Scuderia Ferrari HP.

Para más información, visitar: https://bingx.com/

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FUENTE BingX